Директор мусорного полигона Getliņi: пока что наличие системы депозита совсем незаметно
Foto: LETA

После введения системы депозита 1 февраля на мусорном полигоне Getliņi совсем не ощущаются перемены. Об этом в интервью агентству LETA заявил председатель правления Getliņi Eko Имантс Стиранс.

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"Пока что совсем не ощущаем изменений. Хотели бы, потому что в биологических отходах примесь стекла очень велика и доставляет проблемы", — говорит Стиранс. Он не прогнозирует, когда изменения могут стать заметны.

При этом директор Getliņi признает, что за последние года структура мусора изменилась, особенно благодаря все более активной сортировке.

"С мусором просто — на него влияет экономическая ситуация. В кризис 2008 года экономика упала на 30%, и объем несортированного мусора также уменьшился ровно на 30%. Сейчас тенденция немного другая — людей не становится больше, пандемия Covid-19 также повлияла на количество мусора. Чем хуже живем, тем меньше отходов. Уровень жизни не растет, он стабилен, поэтому не увеличивается и количество мусора", — говорит Стиранс.
Количество мусора также помогает сократить раздельный сбор, напоминает директор Getliņi Eko.

"Операторы работают с раздельным сбором и работает это хорошо. Стоит на месте только сбор биологических отходов (мусор, который подходит для компоста) — не приведено в порядок законодательство и нужно фундаментально поменять подход, провести реформу расходов", — говорит Стиранс.

Дело в том, что собирать, перевозить и перерабатывать биологический мусор отдельно дороже, чем несортированный отходы, поэтому у жителей нет никакого стимула выбрасывать его отдельно, объясняет директор Getliņi. Чтобы это стимулировать, нужно искусственно уменьшить цену на вывоз биологических отходом и увеличить цену на вывоз несортированного мусора.

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