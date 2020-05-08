Директор Национальной службы здравоохранения уходит в отставку

Директор Национальной службы здравоохранения (НСЗ) Эдгар Лабсвирс 31 мая оставит свою должность, сообщила представитель НСЗ Синтия Гулбе.

О своем решении Лабсвирс сообщил в пятницу, 8 мая.

Лабсвирс начал работу в должности директора НСЗ 1 октября прошлого года. С апреля 2018 года он был заместителем директора НСЗ по вопросам администрирования здравоохранения.

Как сообщалось, в последнее время НСЗ подвергалась критике в связи с закупками средств защиты во время пандемии Covid-19.

В конце марта спецрейс airBaltic доставил из Китая в Латвию груз стоимостью около миллиона евро: почти 900 000 масок для лица и 80 000 респираторов. Министр здравоохранения Илзе Винькеле и другие представители минздрава утверждали, что маски обладали всеми необходимыми сертификатами качества. Однако редакция "DELFI TV с Янисом Домбурсом" выяснила, что эта история вызывает много вопросов.