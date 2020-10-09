Директор Рижского марафона заверил, что его проведение безопасно в условиях эпидемии Covid-19

Ни одна из дистанций Рижского марафона не соберет больше людей, чем допускают установленные в Латвии ограничения, заверил в эфире TV3 директор Рижского марафона Айгарс Нордс, сообщает LETA.

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“Важно понимать, что 15 000 участников будут буквально поделены по девяти событиям - дистанциям в течение двух дней”, - указал Нордс. Он отметил, что организаторы думали и вовсе отказаться от марафона, но инфекционисты сказали, что в запланированной форме его проведение безопасно.

Нордс призвал жителей приходить на старт в масках. По словам инфекционистов, когда люди на трассе разбредутся, то риск заразиться коронавирусом будет очень низким. Что касается детей, то Нордс призвал родителей соблюдать время старта, чтобы в течение часа могли пробежать 300-400 детей. “Если мы будем соблюдать все эти условия, не должно быть никакой толкучки и всё пройдет как по маслу”, - уверен организатор.

Директор марафона призвал участников после финиша быть ответственными и “не переполнять кабаки Старой Риги”, а зрителей не приходить и не толкаться.

Как уже сообщалось, мероприятия по снижению риска распространения Covid-19 во время Рижского марафона были разработаны в сотрудничестве с Министерством здравоохранения, Центром профилактики и контроля заболеваний и Службой неотложной медицинской помощи. Тем не менее мнения насчет проведения марафона разделились. Например, депутат Сейма Артус Кайминьш заявил, что марафон надо отменить, ведь после забега участники “не растворяться”.