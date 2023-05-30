Директор школы: у сегодняшних детей хаос в головах и душах

Современные ученики школ недостаточно дисциплинированы, имеют проблемы с концентрацией внимания и подвержены негативным влияниям извне — это касается как организации самой системы образования, так и условий дома. Об этом в эфире программы Латвийского радио 4 "Домская площадь" рассказала директор Рижской Пардаугавской основной школы Ирена Шинкарева.

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Как отмечает директор, сейчас на детях явно отражается негативное влияние экономического кризиса.

“Школа — это одна маленькая клеточка всего нашего государства. Все, что происходит в государстве — экономически, психологически, социально, мы получаем в школе. Самые тяжелые годы наблюдаются, когда происходит экономический кризис — например, сейчас у детей растет зависть”, — говорит И. Шинкарева.

По ее словам, родители школьников сегодня часто берут кредиты, чтобы купить ребенку дорогой мобильный телефон. Однако дети не всегда научены относится к таким вещам бережно.

"У сегодняшних детей нет аккуратного ведения тетрадей — это говорит о том, что в их головах нет четкости и порядка. Этому способствует и хаос в программе образования, и экономическая ситуация, которая выливается в агрессию — тихую и громкую. Тихая потом перерастает в подростковую депрессию, алкоголь и наркотики в школах", — считает директор.

Педагоги борются и с матерными словами — их использование в ежедневной жизни детей и подростков превратилось в норму. Ощущается и проявление домашнего насилия:

“Мы уже знаем детей, которым нельзя ставить двойку — этого ребенка просто изобьют. Обращаться в органы опеки не всегда дает позитивный результат, поэтому приходится лавировать. С асоциальными семьями работает социальный педагог", — рассказала Шинкарева.

Она добавила, что школам не хватает помещений, материальной базы, учителей и их подготовки — все это гораздо важнее, чем повышение зарплат.

"Поэтому учителя и бастуют. Однако самое главное — это наука услышать: поэтому школе и родителю важно работать вместе и слышать друг друга, и с этим тоже в наши дни есть большие проблемы", — заключила гостья программы.