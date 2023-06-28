Директор школы: учиться на неродном языке труднее, но на экзаменах это не проявилось

Русскоговорящие ученики в этом году стали централизованные школьные экзамены не хуже своих латышских сверстников, несмотря на сложности при обучении на неродном языке. Об этом в эфире утренней программы "Домская площадь" на Латвийском радио 4 рассказал директор Рижской Ринужской средней школы Денис Клюкин.

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По его словам, в целом итоги экзаменов были предсказуемы и сюрпризов не преподнесли.

"Сами экзамены я мог краем глаза оценить. Не считаю, что они были сложными. За исключением экзаменов в 12-х классах на повышенный уровень. В плане содержания и результатов это была рутинная сессия", — отметил директор.

Клюкин напомнил, что учащиеся, не сдавшие хотя бы один экзамен, будут вынуждены остаться в девятом классе еще на один год. Экзамен можно будет пересдать только через год.

"Основное образование в Латвии обязательно – пока ты его не получил, ты должен его получить", — подчеркнул глава школы.

По наблюдениям Клюкина, нелатышские школьники сдали экзамены не хуже своих латышских сверстников.

"Конечно, это является фактором, если сравнивать детей, которые заканчивали программы национальных меньшинств, и тех, кто заканчивал программы на латышском языке. Конечно, это понижает конкурентоспособность детей во время экзаменов по программам нацменьшинств. В целом практически везде школьные оценки коррелировали с оценками экзаменационными. Поэтому все объективно. Но, конечно, на неродном языке учиться гораздо сложнее", — признал директор.