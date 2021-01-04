Директор СНМП: надо срочно увеличить число коек для больных Covid-19

В понедельник обязательно будут приняты дополнительные решения о том, как в дальнейшем обеспечивать койки для пациентов с Covid-19, заявила в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 директор Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Лиене Ципуле.

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Она сказала, что последние два дня были очень трудными с точки зрения количества коек.

По словам Ципуле, нужно больше думать об обеспечении коек для интенсивной терапии. Во время праздников бывали ситуации, когда необходимая техника есть, но не хватает персонала.

Она также выразила надежду, что сегодня после праздников из больниц будет выписано больше пациентов, что снизит нагрузку на прием новых пациентов.

По словам Ципуле, в последнее время причины вызовов СНМП стали более серьезными — как для пациентов с Covid-19, так и для других. "Пациенты действительно звонят только в серьезных случаях", — подчеркнула она.

Уже сообщалось, что в некоторых больницах заполненность коек для пациентов с Covid-19 превышает 100%.