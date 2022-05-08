Директор театра Dailes Жагарс в прошлом году заработал свыше 100 тысяч евро

Согласно подданой декларации о доходах за 2021 год, директор рижского театра Dailes Юрис Жагарс заработал в прошлом году 105 860 евро, что на 5474 евро меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает агентство LETA.

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В прошлом году Юрис Жагарс являлся депутатом Цесисской краевой думы, членом комиссии по закупкам Цесисского самоуправления, членом правления SIA "Dailes teātris", а также работал в Латвийской ассоциации инструкторов по лыжам и сноуборду, в Латвийской Ассоциация лыжных трасс, в фирме SIA "Valnu 9" и в Цесисской школе сноуборда.

Жагарс владеет фермой "Kalna-žagari", у которой заключен договор с Министерством культуры. Ему принадлежат два земельных участка и здание в Цесисе, а также земля в Вайвесской волости. Другая недвижимость, не указанная в декларации чиновника, находится в Цесисе, Аматской и Вайвесской волостях.

По данным на конец прошлого года директор столичного театра "Дайле" владел мотоциклом Harley Davidson Flhtcui (1998 года выпуска), двумя самодельными лодками и автомобилем Volvo V50 (2007 года выпуска).

Юрис Жагарс также владеет акциями SIA "Cīruļkalns — viesu bāze" номинальной стоимостью 20 600 евро, акциями SIA "Žagarkalns" номинальной стоимостью 21 461 евро и акциями SIA "Valnu 9" номинальной стоимостью 320 810 евро.

Его зарплата в Цесисском самоуправлении за 2021 год составила 5618 евро, а в театре "Дайлес" - 45 661 евро. В декларации Жагарс указал доход, полученный от хозяйственной и коммерческой деятельности, в размере 43 193 евро. Кроме того, он получил пенсию в размере 10 559 евро от Государственного агентства социального страхования, и гонорар в размере 416 евро от Латвийской ассоциации профессиональных актеров. В качестве прочих доходов задекларировано 409 евро от Службы поддержки села.

Жагарс задекларировал долги в размере 170 863 евро. Он также выдал два кредита на общую сумму 167 660 евро.