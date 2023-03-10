Директор театра Дайлес: общество может быть эмоциональным в вопросе сноса памятников

В вопросе демонтажа памятников общество может быть эмоциональным, и так и должно быть, заявил в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 директор театра Дайлес, актер Юрис Жагарс.

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Он поддерживает позицию о том, что необходимо убрать из общественных мест памятники исторически неоднозначным деятелям культуры, если они вызывают у многих негативные эмоции. Жагарс, однако, считает, что памятники нужно не переплавлять и не уничтожать, а переносить в другое место.

"Конечно, было бы лучше, если бы мы сделали это в 1993 или 1995 году, когда советская армия ушла из Латвии. Ну, мы этого не сделали, потому что Россия в тот момент не была врагом", — сказал директор театра Дайлес.

Говоря конкретно о памятнике писателю Андрейсу Упитису, Жагарс признал, что видит в нем представителя советской власти и не убежден, что памятник Упитису должен стоять возле здания Рижского Дома конгрессов, где он сейчас находится.

Жагарс считает, что в Латвии должен быть создан парк скульптур, куда бы перемещали такие памятники, собирая исторические свидетельства. "Я знаю, что в Цесисе мы положили Ленина в такой гроб, в деревянный ящик, и он всем очень нравится, все ходят и фотографируются", — отметил Жагарс.

Как сообщалось ранее, члены Совета по памятникам проголосовали против предложения вице-мэра Риги Линды Озолы демонтировать памятник Барклаю-де-Толли и за снос памятника советскому академику Мстиславу Келдышу, писателю Андрейсу Упитису и писательнице Анне Саксе. Памятник Пушкину решено передвинуть.