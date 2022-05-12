Директора 80 школы Анну Владову оценят на соответствие должности за решение прийти к памятнику 10 мая
Foto: LETA

Министр образования и науки Анита Муйжниеце просит Государственную службу контроля качества образования (IKVD) оценить решение депутата Рижской думы и директора 80 школы Анны Владовой возложить цветы у памятника в парке Победы 10 мая.

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Муйжниеце написала в своем Twitter, что IKVD должен оценить участие Владовой в возложении цветов у памятника в соответствии с четвертой и шестой частью 30 статьи Закона об образовании.

Четвертая часть указывает, что руководителем образовательного учреждения может работать человек с безупречной репутацией, лояльный Латвии и Сатверсме, включая запрет на дискриминацию и неравное обращение. В шестой части говорится о том, что в случае, если IKVD констатирует несоответствие руководителя школы или ее действий закону, этому человеку запрещается занимать должность руководителя школы.

Анна Владова объяснила агентству LETA, что решила возложить цветы 10 мая только после того, как увидела, как тракторы убирают цветы, возложенные у памятника 9 мая. Во всех событиях, которые произошли 10 мая, нужно винить мэра Риги Мартиньша Стакиса, который позволил убирать цветы на следующий день, заявила депутат.

Анна Владова также сказала, что сама выбрала помянуть павших в войне 8 мая, возложив цветы на Братской могиле.

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