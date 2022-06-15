Директора 89 школ Риги обратились с открытым письмом о чрезвычайной ситуации в учебных заведениях к первым лицам страны

В открытом письме речь идет о постоянно возрастающей нагрузке на педагогов, катастрофической хронической нехватке учителей. Директора 89 из 102 школ Риги призывают незамедлительно взяться за решение этих проблем, а также ввести социальные льготы, которые бы помогли преподавателям пережить следующий отопительный сезон и привлекли бы в школы молодые кадры.

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Письмо адресовано президенту Латвии Эгилу Левитсу, премьер-министру Кришьянису Кариньшу, министру образования Аните Муйжниеце, мэру Риги Мартиньшу Стакису, а также абсолютно всем фракциям всех партий, представленных в Сейме и Рижской думе. Письмо также направлено и главе Латвийского профсоюза работников образования и науки Инге Ванаге.

В письме говорится о том, что катастрофическая нехватка педагогов в школах — это ежедневная реальность. С каждым годом требования растут — педагогам приходится брать на себя все новые и новые функции. Это связано не только с двухлетней пандемией Covid-19, которая вынудила учителей освоить в краткие сроки все навыки, необходимые для организации удаленного обучения, но и заниматься организацией тестирования учащихся, дезинфекцией помещений. Директора школ указывают не непрекращающиеся реформы, касающиеся как содержания, так и организации процесса образования.

"Руководство школ, чтобы обеспечить учебный процесс, проблему нехватки педагогов решает, существенно увеличивая нагрузку на тех педагогов, которые есть, что ведет к перегрузкам, а следовательно, к выгоранию и уходу из школ тех, кто в нормальных условиях продолжили бы работу", — говорится в письме.

Директора школ Риги призывает ответственные учреждения незамедлительно действовать — в образовании сложилась чрезвычайная ситуация. В первую очередь директора школ требуют:

обеспечить возможности бесплатного обучения педагогике, в том числе, на на 72-часовых курсах для педагогов других специальностей и также для получения квалификации педагога не только в Латвийском университете, но и в других вузах страны;

увеличить количество бюджетных мест для будущих учителей и педагогов. Директора школ отдельно призывают именно Рижскую думу изыскать в городском бюджете средства на оплату таких бюджетных мест, а также обеспечить финансирование ставок консультантов по обучению и педагогов-менторов, а также увеличить доплату с 7,11 евро до 35 евро за ставку в муниципальных учебных заведениях.

Директора школ призывают ввести и льготы, которые призваны привлечь в учебные заведения молодых педагогов и помочь пережить грядущий отопительный сезон учителям: