Директора центра социальной коррекции отстранили от должности. В учреждении, возможно, нарушались права детей

В пятницу, 8 октября, Министерство образования и науки (МОН) приняло решение отстранить от работы директора центра социальной коррекции "Наукшени" Дидзиса Чакурса в связи с возможными нарушениями прав детей.

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Между тем сегодня, 11 октября, министр образования и науки Анита Муйжниеце заявила в интервью Латвийскому телевидению, что планируется отстранить от должности еще четверых сотрудников центра.

Согласно информации в распоряжении служб, в учреждении, возможно, были нарушены права детей. Кроме того, от воспитанников "Наукшени" были получены сигналы, которые указывают на физическое и эмоциональное насилие со стороны сотрудников центра и педагогов.

Муйжниеце подчеркнула, что нужно очень быстро и остро реагировать на сложившуюся ситуацию, кардинально сменив сотрудников учреждения. Планируется дождаться окончательных результатов проверки Государственной инспекции по защите прав детей (VBTAI), чтобы понять, кого еще стоит отстранить от должности, указала министр.

Однако политик не поддерживает полную ликвидацию центра социальной коррекции.

Муйжниеце считает, что VBTAI должна отправить в учреждение команду по разрешению кризиса. Министр отметила, что сотрудники "Наукшени" не использовали возможность заранее "бить тревогу" о происходящем в центре.

На этой неделе МОН сотрудничает с VBTAI и Министерством юстиции, чтобы найти выход из ситуации. Переговоры прошли в понедельник и продолжатся в среду, 13 октября. В свою очередь на утро вторника Муйжниеце попросила подготовить информацию о том, не поступали ли ранее жалобы на ситуацию в "Наукшени". У нее сложились подозрения, что некоторые сотрудники знали о реальной ситуации в центре.

Руководитель VBTAI Янис Абеле заявил журналистам, что начатая проверка еще продолжается.

Центр социальной коррекции "Наукшени" был открыт в 1998 году. Там размещают детей в возрасте от 11 до 18 лет на основании решения суда.