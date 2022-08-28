Директора школ: Нехватка педагогов скажется на качестве обучения

На следующей неделе начнется новый учебный год, но во многих школах Латвии катастрофические проблемы с преподавательскими кадрами, информирует LSM.lv.

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Число вакантных мест в стране достигло почти 2000, и многим образовательным учреждениям найти педагогов на сентябрь нереально — а возможно, не удастся этого сделать и позднее. Учащимся придется считаться с отмененными уроками, объединенными классами и усталыми, перегруженными учителями, сообщает Vidzemes televīzija.

Хотя в здании Сигулдской государственной гимназии пару лет назад прошла реконструкция, классы современные и хорошо оборудованные, и ученики показывают хорошую успеваемость — учебное заведение сейчас находится в поисках нескольких учителей-предметников, говорит директор гимназии Рудольф Калванс.

Ждет своего хозяина кабинет математики: "Он пока пустует, ждет коллегу по команде — и, к сожалению, мы не единственная такая школа в Сигулде, не единственная школа в Латвии", - сообщает директор.

Калванс руководит Латвийской ассоциацией образовательных учреждений — он говорит, что полностью укомплектованы штаты педагогов в меньшинстве латвийских школ, и даже если это удалось, то чаще всего за счет увеличения рабочей нагрузки на других учителей.

"Директор, смирившись с этой ситуацией — он, возможно, эту конкретную вакансию Х не опубликует [в официальной информационной системе], ему вроде бы не нужно, но на самом деле в идеальном мире ему нужно", — говорит Рудольф Калванс.

В Огрской Центральной основной школе сейчас актуальна вакансия педагога начальной школы — классного руководителя 3-го класса. Хотя детям на будущей неделе уже начинать учебу, процесс приходится тщательно перепланировать, говорит директор школы Даце Бондаре:

"Мы смогли со своими ресурсами выровняться, чтобы могли состояться уроки и все остальные вещи, а также прикреплен классный руководитель, но это временное решение. Когда речь заходит об учениках начальной школы — они еще маленькие, особенно в первом классе, это для директора каждой школы болезненный вопрос".

Труднее всего школам найти учителей-предметников: математиков, физиков и химиков.

В Министерстве образования, со своей стороны, подчеркивают, что проблема пустующих в школах рабочих мест в один день не решится, но разработан план по ее решению. Байба Башкере, замдиректора департамента Миноразования по профессиональному образованию и образованию для взрослых, заявила:

"По-моему, этот принцип выработки часов в профессии учителя чрезвычайно негативно влияет, потому что педагог должен больше брать на себя, чтобы больше заработать, но это приводит к усталости и синдрому выгорания".

По опыту своей работы в Ассоциации образовательных учреждений Рудольф Калванс подчеркивает, что кадровая проблема в школах — многолетняя, запущенная. Причины — низкий престиж профессии, низкие зарплаты и несбалансированная рабочая нагрузка, а также спешно вводимое новое содержание образования без надлежащего обеспечения учебными пособиями. Много где педагогам доводится сталкиваться и с назойливым отношением родителей.

Из-за острого дефицита учителей на остальных педагогов ложится повышенная нагрузка. Профсоюз работников образования и науки, который готовится объявить бессрочную забастовку с 19 сентября, если комиссия с участием представителей министерства не найдет компромисса, указывает: проблема зарплат решается министерством без учета мнения работников сферы образования, отток кадров в новом учебном году продолжится — и это отразится на качестве получаемого детьми образования негативно.

Латвийский профсоюз работников образования и науки после бесплодных переговоров о повышении зарплат педагогам еще в июне пригрозил, что призовет школьных учителей с сентября начать бессрочную забастовку.