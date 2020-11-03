Директора школ: все больше учителей увольняются из-за выгорания

Все больше учителей увольняются из-за перегрузок и выгорания, а не из-за низких зарплат, в эфире TV3 сказал президент Латвийской ассоциации руководителей образования Рудолфс Калванс. Он считает, что дополнительное финансирование для системы образования не решит всех проблем.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Калванс подчеркнул, что финансовая поддержка нужна, но "доплата в 50 или 100 евро ничего не смогут решить", если есть признаки выгорания. По мнению директора ассоциации, качественное и всем доступное образование нельзя обеспечить удаленно. Во-первых, из-за технических проблем и недоступности высокоскоростного интернета везде, во-вторых, из-за перегрузки учителей, которым надо работать в двух форматах — удаленно и очно.

Говоря о требовании Профсоюза работников образования и науки отправить в отставку министра образования Илгу Шуплинску(НКП), если она не выполнит требования профсоюза, Калванс сказал, что его ассоциация в ближайшее время решит, какая ее позиция по этому вопросу.

Как уже сообщалось, профсоюз учителей считает многие перемены в сфере образования поспешными и не имеющими финансового покрытия, принятыми без консультаций с социальными партнерами. Например, по словам профсоюза, Министерство образования отказывается компенсировать затраты учителей на реализацию удаленного обучения. Профсоюз считает, что если министр неспособен поддержать свою отрасль, то он не должен занимать эту должность.