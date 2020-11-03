Директора школ: все больше учителей увольняются из-за выгорания
Foto: Shutterstock

Все больше учителей увольняются из-за перегрузок и выгорания, а не из-за низких зарплат, в эфире TV3 сказал президент Латвийской ассоциации руководителей образования Рудолфс Калванс. Он считает, что дополнительное финансирование для системы образования не решит всех проблем.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Калванс подчеркнул, что финансовая поддержка нужна, но "доплата в 50 или 100 евро ничего не смогут решить", если есть признаки выгорания. По мнению директора ассоциации, качественное и всем доступное образование нельзя обеспечить удаленно. Во-первых, из-за технических проблем и недоступности высокоскоростного интернета везде, во-вторых, из-за перегрузки учителей, которым надо работать в двух форматах — удаленно и очно.

Говоря о требовании Профсоюза работников образования и науки отправить в отставку министра образования Илгу Шуплинску(НКП), если она не выполнит требования профсоюза, Калванс сказал, что его ассоциация в ближайшее время решит, какая ее позиция по этому вопросу.

Как уже сообщалось, профсоюз учителей считает многие перемены в сфере образования поспешными и не имеющими финансового покрытия, принятыми без консультаций с социальными партнерами. Например, по словам профсоюза, Министерство образования отказывается компенсировать затраты учителей на реализацию удаленного обучения. Профсоюз считает, что если министр неспособен поддержать свою отрасль, то он не должен занимать эту должность.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

5

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Министерство образования TV3
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
Закажи продукты в Wolt – это быстро и удобно!
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei