Директором налогово-таможенной полиции VID будет Айгар Прусакс
Foto: LETA

По итогам открытого конкурса лучшим кандидатом на должность директора управления налогово-таможенной полиции Службы государственных доходов (VID) признан директор управления внутренней безопасности VID Айгар Прусакс.

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Прусакс возглавляет управление внутренней безопасности VID с 2019 года, а ранее более 12 лет работал в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, в том числе руководил отделом, контролирующим работу государственных служащих.

Конкурсную комиссию возглавляла гендиректор VID Иева Яунземе, в нее входили представители Генеральной прокуратуры, Госполиции, Государственной пограничной охраны и Службы госбезопасности.

Для участия в конкурсе от претендентов требовались безупречная репутация и соответствие требованиям Закона "О государственной тайне", высшее профессиональное или академическое образование (степень магистра), предпочтительно в области социальных наук, бизнеса или права, а также профессиональный опыт работы в сфере раскрытия и предупреждения преступлений не менее 10 лет.

На конкурс подали заявки три претендента, во второй тур квалифицировались двое. Заработная плата на этой должности составляет от 3 286 до 3 526 евро (брутто), во время испытательного срока — до 3 346 евро.

Прежний руководитель управления налогово-таможенной полиции VID Каспар Подиньш был отстранен от должности в рамках дисциплинарного дела из-за возможных преступлений в руководимом им отделе, а позже сам уволился.

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