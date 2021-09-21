Диспетчеры "неотложки" перегружены: пациентов просят с несрочными вопросами звонить семейным врачам

Загруженность колл-центра Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) растет, и диспетчерам приходится обрабатывать до 1800 вызовов в день, сообщила в передаче ЛТВ "Утренняя панорама" руководитель центра оперативного управления СНМП Райта Кришьяне.

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По ее словам, в последние две-три недели наблюдается тенденция к увеличению количества вызовов. "Все эти звонки должны быть обработаны, необходимо оценить, является ли звонок срочным, должен быть организован визит к пациенту или предложена альтернатива", — пояснила Кришьяне.

Растущее количество звонков вызывает озабоченность по поводу способности колл- центра их своевременно обрабатывать. Важно обеспечить основную функцию — выезжать на опасные для жизни вызовы, поэтому важно оценивать звонки и принимать правильные решения.

Диспетчеры колл-центра загружены, поэтому в случаях, когда требуется только консультация и есть небольшие проблемы со здоровьем, например, насморк, кашель, легкие травмы, вывихи, сотрудники СНМП просят обращаться к семейным врачам или в отделение неотложной помощи.

Кришьяне согласилась, что не всегда можно дозвониться до семейного врача, особенно в выходные. Поэтому звонков с просьбой о консультации в выходные поступает больше. У СНМП есть и консультативный телефон, на который в выходные поступает до 700 звонков в день.

Кришьяне пояснила, что работа СНМП в режиме повышенной готовности означает распределение вызовов по важности. Выполнение вызовов, помещенных в режим ожидания, может длиться до двух часов. Такие вызовы связаны, например, с повышением температуры тела без осложнений, болями в спине, гипертонией без критических симптомов.

По словам представителя СНМП, во всех случаях звонящим задают вопросы о Covid-19, чтобы бригады неотложной помощи могли подготовиться к безопасному оказанию услуг пациентам.

"Мы видим, что число пациентов с Covid-19 увеличивается день ото дня. Полных данных за вчерашний день нет, но было более 40 пациентов, которые уже идентифицированы как зараженные Covid-19, и более 20, которые имели симптомы, но заболевание еще не подтверждено", — заявила Кришьяне. Она добавила, что не все, у кого диагностирован Covid-19, попадают в больницу — состояние пациентов оценивается на месте. Следует также учитывать, что иногда пациентов доставляют в больницы, расположенные дальше от их дома, поскольку в ближайших больницах может не быть мест.