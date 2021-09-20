"Диссернет": диссертация даугавпилсского судьи Озерскиса на 75% плагиат. Судья отрицает обвинения

Около 75% докторской диссертации судьи Даугавпилсского суда и доцента Даугавпилсского университета Арвидса Озерскиса, скорее всего, является плагиатом. Об этом со ссылкой на данные интернет-платформу "Диссернет" сообщает передача Nekā Personīgā телеканала TV. Сам Озерскис категорически отрицает эти утверждения.

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Озерскис защитил диссертацию в 2008 году в Санкт-Петербурге. "Докторская диссертация была подготовлена и защищена публично. Решение о выдаче диплома приняла Высшая аттестационная комиссия при Министерстве образования и науки Российской Федерации. Это единственное государственное учреждение, которое имеет право назначать и проводить экспертизу научных работ", — цитирует слова Озерскиса представительница Судебной администрации Инара Макарова.

Активисты "Диссернета" — сервиса, который специализируется по поиске плагиата в научных работах — обнаружили плагиат в 75% текста докторской диссертации Арвидса Озерскиса "Система правосудия в Германии в условиях имперского федерализма в Германии". Они полагают, что работа списана с защищенной двумя годами ранее работы Романа Андропова о правовой кодификации в Германии. До 70-й страницы текст совпадает слово в слово, затем семь страниц скопировано из другого исследования, еще 17 страниц снова копируют текст Андропова, автор 30 следующих страниц неизвестен, возможно, это сам Озерскис. После этого еще 24 страницы снова скопированы из других работ, сообщалось в передаче Nekā personīga.

"То, что продвигает это сообщество, нельзя считать объективным и независимым исследованием, так как непонятно, что за "исследователи и эксперты" его проводили. Указано только, что это "активисты ""Диссернета". Интернет-ресурс существует благодаря пожертвованиям", — отмечает Озерскис.

Комментируя таблицу совпадений, Озерскис утверждает, что для ее создания использовалось несколько разных программных средств автоматизации, но не говорится о том, каких именно, и прошли ли они необходимую сертификацию. По словам Озерского, сам интернет-ресурс признает, что ни одну экспертизу сообщества нельзя считать окончательной и истинной. Судья предположил, что создателям передачи могли предложить тему участники одного из судебных дел, желающие помешать уголовному процессу.

Как в передаче объяснил участник группы "Диссернет" Андрей Заякин, в работе Озерскиса было три ссылки на Андропова, при том, что скопировано более 100 страниц. Сам Озерский признает, что в своей диссертации использовал работы других авторов, но указал это в сносках.

По словам Заякина, в учебном заведении, где Озерский защищал свою докторскую диссертацию, была защищена 261 украденная работа. "Разумно допустить, что это не совпадение, а организованная система торговли диссертациями", — говорит представитель организации "Диссернет".

Представитель Латвийского совета высших учебных заведений Андрис Тейкманис сообщил, что в Латвии нет возможности отменить докторскую степень, выданную в другой стране. Теоретически, это можно сделать, если Даугавпилсский университет вместе с Центром Академической информации отзовут свое согласие на признание диплома Озерскиса в Латвии. Затем решение должна оценить Этическая комиссия Даугавпилсского университета и коллеги Озерскиса с кафедры права. Комиссия по судебной этике отказывается комментировать случай Озерскиса до тех пор, пока не получит доказательства его недобросовестности.

За последние несколько лет деятельность активистов "Диссернет" вызывала многочисленные скандалы в российском академическом сообществе — группа обнаружила как минимум 11 тысяч случаев краж диссертаций и еще столько же научных публикаций, в которых присутствует плагиат крупного масштаба. Одна из таких работ есть и в докторской диссертации Озерскиса.