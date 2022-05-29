"Дистанционка": отчет о прошедшем и будущие перспективы

Общество ранее не видело такого масштабного события, заставившего весь мир изменить свое отношение к здоровью, к общественному порядку, к власти. Коронавирус принес нам большое количество ограничений, например, ограничения на проведение собраний, введение комендантского часа, приостановка работы многих сфер жизни, а также новшеств, таких как: ношение масок, сертификаты о вакцинации и, в конце концов, дистанционное обучение, которое затронуло почти все школы мира, в том числе, и Латвии.

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В 2021/2022 учебном году школьники учатся очно, дистанционное обучение закончилось, что позволяет нам оглянуться и определить проблемы, которые надо искоренить, чтобы в будущем дистанционное обучение было более эффективным, разнообразным, честным и интересным.

Для выявления проблем, появившихся в период дистанционного обучения, мы использовали исследования, проведенные для Министерства образования и науки Латвии, в конце 2019/2020 учебного года среди учеников школ, обучавшихся в течение трех месяцев дистанционно. Опрос был проведен среди учеников, учителей и родителей с целью получения обратной связи при удаленном обучении и поиск возможных вариантов решения проблем. Также мы проинтервьюировали учеников средних школ, чтобы сравнить их ответы с опросом, проведенным двумя годам ранее.

Самой главной проблемой, с которой встретились ученики, согласно опросу, был недостаток контакта с учителем. С этой проблемой встретились больше половины (51%) учеников. Ученики рассказывали, что одна из самых больших трудностей была связана с консультациями и связью с преподавателем. "Были трудности с контактом с учителем, ведь легче всего подойти к нему лично, но такой возможности ни у кого не было", — рассказала ученица Рижского Французского лицея Лива Эмилия Клявиня.

Актуальны проблемы, связанные с техникой для обучения. Почти четверть всех учеников (23%) не имела качественного интернет соединения. Отсутствие стабильного интернета значительно снижает качество обучения, так как ученик никого не слышит, ничего не может сказать, и в результате чего хуже усваивает тему. По мнению учеников можно сделать вывод, что именно скорость интернета предоставляла большие неудобства в процессе обучения. По словам школьников, это случалось не часто, но все же проблема имеет место быть.

Ученик Яуногрской средней школы Иван Сафонов рассказал: "У меня были проблемы с интернетом, в связи с тем, что у меня дома некачественный домашний интернет, из-за этого я не мог присоединяться к некоторым урокам".

В связи с этим Министерство образования и науки совместно с партнерами подписали меморандум "Jaudīgs internets ikvienai Latvijas skolai", цель которого максимально быстро и дешево провести мощный интернет в школы Латвии. Однако проблемы с интернетом дома остаются нерешенными. Также у 18% опрошенных имелись трудности с доступом к компьютеру, в свою очередь у 6% респондентов компьютер вовсе был не доступен.

Но теперь эта проблема активно решается. В 2020 и 2021 годах были закуплены 6261 компьютер и переданы в 425 школ. Был подписан меморандум "Dators ikvienam bērnam", который предполагает систематическую закупку компьютеров для создания библиотеки компьютеров в школах.

Имели место быть также психологические проблемы. Согласно опросу 41% опрошенных утверждает, что они имели проблемы с мотивацией, в то время как 40% опрошенных ссылалось на проблемы с концентрацией внимания. Это означает, что достаточно большое количество учеников не хотело или не могло присутствовать на уроке, а какое-то количество и вовсе не училось. Это важная проблема, поскольку какое-то количество школьников попросту не училось, или "формально" присутствовало на уроке, но ничего не делало. Это сильно бьет по эффективности удаленного обучения. Ученики, которые имели проблемы с мотивацией, отвечали, что у них не было сил даже встать с кровати.

Иван Сафонов сослался на то, что дистанционное обучение проходит впервые и мы попросту оказались к нему не готовы: "Проблемы с мотивацией были, но они были из-за того, что это был первый опыт и, если привыкнуть, то проблем с мотивацией быть не должно".

В проблемах такого рода все индивидуально, кто-то не ощутил отсутствие стимула, а кто-то боролся с этим на протяжении всего удаленного процесса. Ученик Яуногрской средней школы Оскар Римян ответил: "У меня не было проблем с мотивацией, потому что я осознаю, что надо учиться, и я учусь". "Были трудности с концентрацией внимания, ведь дома нет учителя, который "присматривает", следит за дисциплиной", — рассказала Лива Эмилия Клявиня.

Часто школьники жаловались на недостаток социализации, на дефицит общения со сверстниками, они скучали по одноклассникам. "Первая из проблем, которая приходит в голову, — недостаток социализации. Не только в школе, но и в стране. Куча ограничений, первое время мы вообще почти не могли выходить из дома, я, порой, не могла встретиться с одноклассниками на улице, чтобы просто пройти прогуляться", — на вопрос о проблемах с социализацией ответила Бонета Анна Алексе. В свою очередь Оскар Римян, наоборот, не страдал от недостатка социализации: "У меня не было проблем с социализацией, потому что я живу в самом центре города и мне всегда было с кем пообщаться".

Стоит отметить, что это, скорее, не проблема места жительства, а объем учебной нагрузки на школьников. Часть учеников освобождалась к обеду, а другая часть занималась до позднего вечера. В рамках подготовки к введению дистанционного обучения Министерство образования и науки призвало управленческие коллективы образовательных учреждений тщательно продумать решения по обеспечению образовательного процесса в своем учебном заведении. В их предложение входило создание планов на неделю и концентрация только на самое главное. Однако, исполнение планов отличалось у разных школ.

Одна из самых важных проблем удаленного обучения — честность. Такого вопроса не было в исследовании, однако мы спросили учеников, списывали ли они во время учебы дома. Единогласно был получен ответ — да. Ребята списывали, потому что факт списывания доказать сложно, но это ускоряет процесс обучения. "У меня не было никакого чувства ответственности, поэтому я списывал даже на контрольных работах", — сказал один из опрошенных учеников. С ним были солидарны и остальные, некоторые упомянули, что это отразилось и на результатах, хороших оценках.

Однако, по Министерства образования, удаленное обучение не повлияло на результаты централизованных экзаменов. Не стоит отрицать тот факт, что во время пандемии экзамены отличались, что, возможно, повлияло и на результаты.

Стоит отметить, что умение найти нужную информацию и материал также важно, как и знать сам материал. Эта одна из тех вещей, на которой строится новая система образования, постепенно вводимая в 2020/2021 учебном году. Многие согласятся, что несмотря на то, насколько трудным был этот процесс, все получили опыт. Учителя проявили себя в использовании разнообразных способов обучения, были использованы многочисленные платформы: "soma.lv", "māconis", "uzdevumi.lv", электронный дневник "e-klase".

По выводам Министерства образования и науки за период удаленного обучения было сделано все возможное, чтобы максимально облегчить учебный процесс. Мнения учеников различны: 50% опрошенных готовы полностью перейти на удаленное или "комбинированное" обучение, вторая половина — не готова.

Один из сторонников удаленного обучения Оскар Римян утверждает, что это перспективный вид обучения: "Я готов учиться удаленно, потому что считаю, что за этим будущее." Комбинировать удаленное и очное обучение согласна Лива Эмилия Клявиня: "Учиться частично удаленно, думаю, вполне можно, ведь всем нам иногда хочется отдохнуть от людей, да и дни, благодаря "удаленке", становятся свободнее". Однако, перейти полностью на удаленное обучение она не согласна: "Но перейти на полное удаленное обучение я не готова, потому что у меня экзамены, и я хочу к ним хорошо подготовиться, без всякого стресса".

На удаленное обучение не согласна перейти Бонета Анна Алексе: "Перейти даже на комбинированное обучение я не готова из-за всех проблем, которые были, то есть проблем с социализацией, интернетом, недостатком контакта с учителем".

Эти два года были серьезным испытанием для учеников, учителей и родителей, так как это первый в мире масштабный процесс удаленного обучения. Согласно опросу, большинству его участников понравилось учиться дома, несмотря на имеющиеся проблемы, которых, действительно, не мало. В будущем нам надо приложить много усилий, чтобы искоренить имеющиеся недостатки и сделать процесс более гибким и честным, если будет необходимость вновь перейти на "удаленку".