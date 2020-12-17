Длинные каникулы, в магазин поодиночке. Латвия снова ужесточила ограничения
Foto: LETA

Правительство приняло решение ужесточить ограничения для борьбы с Covid-19. Они не затрагивают свободу передвижения.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Ограничения будут действовать с 21 декабря по 11 января и будут связаны главным образом со сферой торговли.

Торговля

Ограничения торговли, которые до сих пор были в силе только по выходным, будут распространяться на все дни до 11 января. Правительство расширило список товаров, которые можно будет приобрести.

В ближайшие недели могут работать торговые точки, продающие:

  • Продукты питания;
  • Гигиенические товары;
  • Хозяйственные средства первой необходимости;
  • Табачные изделия и другие продукты для курения;
  • Корм и товары для животных;
  • Прессу;
  • Билеты общественного транспорта;
  • Маски для лица и индивидуальные средства защиты;
  • Сельскохозяйственную продукцию собственного производства;
  • Карты предоплаты для мобильных телефонов;
  • Цветы;
  • Рождественские елочки;
  • Товары необходимые для отопления, свечи, лампочки, спички;
  • Алкоголь.

Кроме того, можно будет продавать строительные товары оптом, останутся открытыми аптеки, ветеринарные аптеки, магазины оптики, заправки. Министерство экономики в ближайшие дни подготовит более подробный список торговых мест и товаров, которые будут доступны до 11 января.

Как и прежде, торговля в интернете не будет ограничена.

Будут ужесточены требования к количеству посетителей в магазинах. На одного человека должны приходиться не менее 15 квадратных метров площади, посетителей в магазине не должно быть больше, чем тележек и корзинок, а в магазин можно будет идти только по одному. Исключение составляют дети в возрасте до 12 лет и ассистент.

Работа

Поправки особо подчеркивают необходимость всем работать удаленно (из дома), если специфика работы это позволяет. Работодатель обязан обеспечить для этого условия. Это правило распространяется как на государственные и муниципальные структуры, так и на частные предприятия. Уточняется, что в прежнем режиме будут работать продавцы, водители, грузчики, полицейские, пожарные, охранники, дикторы и операторы ТВ и радио, врачи и т.д. Офисным работникам нужно работать из дома.

Уточнена норма, связанная с питанием. На производственных предприятиях, где невозможно обеспечить безопасные обеденные перерывы, разрешено питаться на месте. При условии, что питаются только те люди, которые находятся в контакте, за столиком сидит только один человек и соблюдается дистанция в два метра.

Другие ограничения

До 11 января прекращается работа всех культурных мест, выставок и ярмарок, в том числе рождественских базаров. Будут закрыты музеи и библиотеки.

Школьникам 1-6 классов продлили каникулы до 8 января.

Всё высшее, профессиональное и неформальное образование должно проходить удаленно, в том числе практические занятия. Исключение составит клиническая практика в резидентуре.

Тренировки могут проходить только на улице. Будут закрыты все спортивные и тренировочные залы, в том числе для индивидуальных тренировок.

До 11 января запрещены все косметические процедуры, включая услуги парикмахеров. Нельзя будет проводить фотосессии, кроме фотографий на документы.

В Минздраве объяснили, что эти услуги запрещены исходя из того, что они занимают больше 15 минут, необходим прямой человеческий контакт и во время услуг нет возможности использовать маску для лица - например, у косметолога или во время фотосессии. Кроме того, без этих услуг можно обойтись три недели.

Аренда спортивного инвентаря может происходить только вне помещений. Запрещена коллективная охота.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

270

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Что подарить себе на Новый год? 5 идей на любой вкус
Как сапожник без сапог. Кристине Гарклава рассказывает историю Эвиты
Рентген для бизнес-процессов: как компании работают над прозрачностью и что она даёт?
Идеи новогодних подарков для бабушек и дедушек
Подводные дроны, произведенные в Рижском порту, успешно конкурируют на мировых рынках
5 идей новогодних подарков для малознакомых людей
Что подарить ребенку на Новый год? 5 идей подарков на любой вкус
Что подарить друзьям на Новый год? 5 идей на любой вкус