Длинные очереди в УДГМ за паспортами и ID-картами: в чем причина проблем и как их решить?

В работе Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) давно есть проблемы. Со временем снизилась доступность услуг учреждения. Передача de facto на Латвийском телевидении (LTV) выяснила, что записаться в очередь для получения паспорта или ID-карты в настоящее время можно только во второй половине лета.

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УДГМ ищет решения сложившейся ситуации уже сейчас, а первые улучшения обещает летом, но пока неясно, будут ли решены главные проблемы — перегрузка сотрудников и недостаточная зарплата.

О том, насколько долго сейчас приходится ждать своей очереди на оформление документов в УДГМ, в последнюю неделю апреля удостоверилась рижанка Лиана Аболиня-Абола. Она не смогла дозвониться до учреждения, поэтому пришла лично.

"Так как я живу рядом, думаю, я зайду и спрошу. Это не для меня, а для моей знакомой. И так я записала ее на 11 августа", — сказала Аболиня-Абола.

Для того, чтобы записаться на оформление ID-карты и паспорта понадобится более трех месяцев. Возможность электронной регистрации не выходит за рамки двух месяцев, поэтому записаться в УДГМ в интернете практически невозможно — свободных мест почти нет.

Такие проблемы с УДГМ были давно — периодически как минимум с лета прошлого года. Кроме того, выдача паспортов и ID-карт — не единственные услуги учреждения. УДГМ также отвечает за оформление документов для иммигрантов, просителей убежища и беженцев. Для того, чтобы разгрузить УДГМ от наплыва украинских беженцев, некоторые функции учреждения, такие как присвоение персональных кодов, были переданы и муниципалитетам.

По словам председателя Комитета по социальным вопросам Рижской думы Виестурса Клейнбергса, это создает нагрузку и для самоуправлений.

"Те, кто приехал в марте или в начале апреля, сначала должны посмотреть, не сгенерировал ли УДГМ для них эти коды, если их нет, то для них автоматически должны быть созданы эти персональные коды. И, что, по-моему является проблемой, если бы это делало госучреждение, это был бы похожий на ID-карту документ, но сейчас этот персональный код просто распечатывают на листе формата A4, поскольку мы, как муниципалитет, не имеем никакого права создавать документы", — отметил он.

Нынешнюю ситуацию УДГМ сначала объясняло увеличением нагрузки каждые десять лет, когда большому количеству людей приходилось менять документы, влиянием ковидных простоев и войной в Украине. В результате многие спешат оформить документы: за год количество выданных документов выросло более чем в два раза. Например, в марте 2021 года было выдано 23 тысячи документов, в этом году — почти 60 тысяч. Между тем, сотрудники перегружены работой и получают небольшую зарплату.

Новым сотрудникам предлагается зарплата в размере 675 евро до налогообложения в течение испытательного срока и 795 евро после него. Решение правительства на минувшей неделе о дополнительных деньгах для новых сотрудников показывает, что зарплата может составить около 1000 евро. Однако УДГМ не скрывает, что этого не будет.

"Да, сейчас у нас есть возможность устроить людей на эти места как бы с большей зарплатой. Но мы не можем принимать сотрудников извне, когда наши работники уже выполняют обязанности за более низкую зарплату. Это было бы очень несправедливо по отношению к нашим работникам, которые будут обучать новичков, интенсивно работать каждый день и получать меньше новых сотрудников", — заявила глава УДГМ Майра Розе.

То есть, в решении правительства упомянут максимальная допустимая сумма для соответствующих должностей, но общий бюджет учреждения не является таковым, чтобы всем работникам платить такие деньги. Однако в этом году введена система премий за более интенсивную работу. Правда, это не долгосрочное решение. Это признали и в Сейме, где в апреле соответствующая комиссия выслушала проблемы УДГМ.

Председатель парламентской комиссии по делам гражданства и миграции Андрей Юдин указал, что зарплаты не соответствуют рабочим обязанностям. Он считает, что зарплата сотрудника УДГМ должна составлять более 675 евро.

Министр внутренних дел Мария Голубева, курирующая УДГМ, подтвердила обсуждение повышения зарплат для сотрудников учреждения. Однако она пока не готова обещать такое повышение или говорить о его масштабах.

"Работая над бюджетом 2023 года, мы, Министерство министерство внутренних дел, поставим зарплату УДГМ в качестве первого приоритета бюджета. Это, конечно, не гарантирует, что мы в полном объеме получим необходимое финансирование, или вообще его получим, поскольку неизвестно, каковы будут государственные ресурсы и возможности для приоритетов бюджета", — пояснила Голубева.

Однако в Министерстве внутренних дел убеждены, что с дополнительными сотрудниками, а также предоставлением услуг УДГМ в муниципальных центрах обслуживания клиентов, которые в ближайшее время планируется внедрить как минимум в трех местах в окрестностях Риги, ситуация должна улучшиться. В середине мая планируется вернуться к живым очередям в отделы обслуживания клиентов, что пока возможно только в исключительных случаях.

В те дни, когда была объявлена живая очередь, наблюдалось большое скопление людей. Так было 29 апреля, когда в очереди в 1-е отделение УДГМ в Чиекуркалнсе еще до открытия выстроилась очередь вдоль здания, а последние прибывшие вообще не имели никакой гарантии, что получат услугу. Тем не менее, по мнению УДГМ, оптимальным решением будет живая очередь. По опыту обслуживается больше людей. По записи люди иногда вообще не приходят.

В случае живой очереди уже с утра в зависимости от количества сотрудников УДГМ оценивает, сколько людей можно обслужить в определенный день и прибывшим раздают номерки. Обычно утром уже ясно, сколько людей смогут оформить документы. Так будет происходить и тогда, когда такие очереди снова станут ежедневными.

Однако, взять обратно обязанность по выдаче персональных кодов УДГМ пока не намерено. Первоначально предполагалось, что этим смогут заниматься другие учреждения, и запланированные на данный момент дополнительные ресурсы также этого не позволяют.

Прогнозы того, когда ситуация с УДГМ стабилизируется, разные. По словам главы учреждения, с проблемами пропускной способности УДГМ еще какое-то время придется пожить, пока не будут реализованы все запланированные мероприятия. Розе указала, что следующий год также будет сложным, но после этого ситуация нормализуется.

Со следующего года ID-карта станет обязательной — это тоже будет проверка для УДГМ, поскольку карту придется выдавать тем, кто не видел необходимости в этом документе. Однако обсуждается идея отмены штрафа, если такого документа у человека нет. Пока эту инициативу оценивают осторожно, так как необходимы поправки к закону. Если ID-карты не будут выданы из-за недостаточных ресурсов УДГМ, неприменение штрафов может скорее стать неписанным соглашением.