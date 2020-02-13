Для части рижан подорожает вывоз мусора

В связи с новой закупкой услуг вывоза мусора в Риге для части жителей вырастет тариф на вывоз несортированного мусора, а для части он, наоборот, уменьшится, сообщает LETA.

Исполнительный директор Clean R Валерий Станкевич объяснил, что сейчас тариф на вывоз несортированного мусора в центре и Латгальском предместье — 16,14 евро с НДС за кубометр, а в Курземском предместье — 16,43 евро. "Поскольку тарифы у клиентов в Риге отличаются в зависимости от договоров с компанией, оказывающей услуги, будут клиенты, у которых тариф вырос, а будут и те, у кого уменьшится. Но изменения, по нашим прогнозам, будут несущественными", — рассказал он.

При этом сортированные отходы, как и до этого, будут вывозиться бесплатно, а к биологическим отходам будет применен сниженный тариф.

Пресс-секретарь Eco Baltia vide Дайга Буча сказала, что в результате новой закупки цены снизятся, потому что в закупке были указаны конкретные критерии, требования, объем работы, зоны работы и прогнозируем период договора. Все это позволяет строить долговременные планы работы и наладить более эффективную систему логистики. Новый тариф Eco Baltia vide — 16,69 евро с НДС за кубометр.

В компании Pilsētvides serviss, которая участвовала в закупке вместе с предприятием Lautus, отказались пока что комментировать новые цены.