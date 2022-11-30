Для депутатов и министров сохранены привилегии в бронировании билетов на Праздник песни
Foto: No LNKC arhīva

Депутатам Сейма и министрам будет сохранена привилегия на бронирование и приобретение билетов на XXVII Вселатвийский праздник песни и XVII праздник танца, постановил сегодня совет Праздника песни и танца.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В ходе обсуждения представитель канцелярии президента Сармите Элерте напомнила о том, что Праздник песни когда-то зародился как движение народной самоорганизации, а теперь ожидается, что он будет финансироваться за счет государства. В решении о финансировании праздника участвуют и Кабинет министров, и Сейм, поэтому "было бы странно", если бы депутатам и министрам было отказано в такой возможности, сказала Элерте.

Министр культуры Наурис Пунтулис обратил внимание на то, что аналогичная дискуссия была и перед предыдущим праздником, и депутаты использовали эту "небольшую привилегию" по-разному — были и такие, кто предпочел купить билеты в общем порядке. Председатель правления общества Праздника песни Интс Тетеровскис также высказал мнение, что привилегии в бронировании и покупке билетов на Праздник песни депутатам Сейма предоставляться не должны.

Генеральный секретарь Латвийской национальной комиссии ООН по вопросам образования, науки и культуры Байба Мольника отметила, что следующий Праздник песни и танца будет юбилейным. По ее мнению, участие министров и депутатов в нем следует рассматривать не как привилегию, а как обязанность.

За сохранение привилегий проголосовали четверо членов совета, трое были против, двое воздержались.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Борешься с высоким кровяным давлением? Жирные кислоты Омега-3 помогут тебе
Школа = cтресс. Как с ним бороться?
Кто кого кормил? Мифы и правда о промышленности в Латвийской ССР
Почему жирные кислоты omega-3 надо употреблять с раннего возраста?
Значение и применение жирных кислот Омега-3 в зимний сезон. Объясняет фармацевт
Цвета и узоры: как выбрать лучшую комбинацию для фигуры
Борешься с высоким кровяным давлением? Жирные кислоты Омега-3 помогут тебе
Как укреплять организм и иммунитет осенью и зимой
Устойчивость – это не спасение мира, а экономия ресурсов и денег