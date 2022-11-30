Для депутатов и министров сохранены привилегии в бронировании билетов на Праздник песни

Депутатам Сейма и министрам будет сохранена привилегия на бронирование и приобретение билетов на XXVII Вселатвийский праздник песни и XVII праздник танца, постановил сегодня совет Праздника песни и танца.

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В ходе обсуждения представитель канцелярии президента Сармите Элерте напомнила о том, что Праздник песни когда-то зародился как движение народной самоорганизации, а теперь ожидается, что он будет финансироваться за счет государства. В решении о финансировании праздника участвуют и Кабинет министров, и Сейм, поэтому "было бы странно", если бы депутатам и министрам было отказано в такой возможности, сказала Элерте.

Министр культуры Наурис Пунтулис обратил внимание на то, что аналогичная дискуссия была и перед предыдущим праздником, и депутаты использовали эту "небольшую привилегию" по-разному — были и такие, кто предпочел купить билеты в общем порядке. Председатель правления общества Праздника песни Интс Тетеровскис также высказал мнение, что привилегии в бронировании и покупке билетов на Праздник песни депутатам Сейма предоставляться не должны.

Генеральный секретарь Латвийской национальной комиссии ООН по вопросам образования, науки и культуры Байба Мольника отметила, что следующий Праздник песни и танца будет юбилейным. По ее мнению, участие министров и депутатов в нем следует рассматривать не как привилегию, а как обязанность.

За сохранение привилегий проголосовали четверо членов совета, трое были против, двое воздержались.