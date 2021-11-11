Для депутатов, у которых нет ковид-сертификатов, могут ввести ограничения
Foto: Saeimas administrācija

В четверг Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции поддержала предложение коалиции запретить участвовать в работе Сейма депутатам, у которых нет сертификата Covid-19. Об этом сообщает агентство LETA.

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Если до сих пор депутаты Сейма без сертификата не имели права приходить на заседания Сейма, то теперь их планируется лишить возможности участвовать в удаленных заседаниях.

Кроме того, согласно поправкам, будут приостановлены полномочия депутата местного самоуправления, у которого нет сертификата, подтверждающего вакцинацию от Covid-19 или перенесенную болезнь. На время, пока депутат не сможет выполнять рабочие обязанности, его место займет следующий кандидат, обладающий сертификатом.

Решение о поправках Сейм может принять уже в пятницу, считает представитель комиссии Юрис Ранцанс (JKP).

"Предложенные изменения не соответствуют конституции и не проходят проверку на соразмерность, так как от исполнения рабочих обязанностей планируется отстранить здоровых, трудоспособных депутатов. Подобное не практикуется ни в одной из стран Европейского Союза", — заявила руководитель Юридического бюро Сейма Дина Мейстере.

По словам авторов проекта, требования установлены в интересах общественного здоровья и безопасности, а также для того, чтобы повысить уровень доверия к политике страны и продемонстрировать солидарность с другими должностными лицами.

Ожидается, что законопроект будет действовать до 1 июля 2022 года, но президиум Сейма должен будет регулярно оценивать необходимость сохранять ограничения.

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