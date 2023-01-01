Для домохозяйств с высоким потреблением газа тариф LG снизится, для остальных - повысится

Тарифы на природный газ акционерного общества Latvijas gāze снизятся для домохозяйств с более высоким потреблением, но повысятся для домохозяйств с меньшим потреблением, сообщается в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

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Для латвийских домохозяйств, потребляющих до 250 кубометров природного газа в год, дифференцированный конечный торговый тариф с налогом на добавленную стоимость (НДС) и акцизным сбором увеличится на 11% - с 1,8252 евро за кубометр до 2,02508 евро за кубометр.

Для домохозяйств, которые потребляют от 250 до 500 кубометров природного газа, тариф снизится на 31,1% - с 1,6896 евро за кубометр до 1,16354 евро за кубометр.

Для домохозяйств, которые потребляют от 500 до 25 000 кубометров природного газа в год, тариф снизится на 23,8% - с 1,52715 евро за кубометр до 1,16354 евро за кубометр.

Дифференцированные конечные тарифы на природный газ будут действовать до 30 апреля 2023 года.

При этом будет увеличиваться фиксированная часть платы за услугу по распределению природного газа.

Фиксированная плата за услугу распределения (с учетом НДС) для разрешенной нагрузки до шести кубометров в час увеличится на 22% - с 3,27 евро в месяц до 3,99 евро в месяц. Для разрешенной нагрузки 6,1-10 кубометров в час плата увеличится на 22,4% (с 8,99 евро до 11 евро в месяц), при нагрузке 10,1-16 кубометров в час - на 22,4% (с 14,36 евро до 17,57 евро в месяц), при нагрузке 16,1-25 кубометров в час - на 22,3% (с 21,91 евро до 26,8 евро в месяц), а при нагрузке 25,1-40 кубометров в час - на 22,3% (с 32,55 евро до 39,81 евро в месяц).

Для потребителей природного газа с годовым потреблением до 25 000 кубометров тарифы меняются два раза в год – 1 января и 1 июля.