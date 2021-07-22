Для дорог и бездорожья: Служба неотложной медицинской помощи закупила новые машины

Автопарк Службы неотложной медицинской помощи пополнился 26 новыми машинами, сообщила Delfi представитель службы Арита Фреймане.

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На новом транспорте будут ездить медики в Риге и в регионах — в Олайне, Саулкрасты, Гаркалне, Саласпилсе, Салдусе, Приекуле, Талси, Бауске, Айзкраукле, Лиелварде, Мадлиене, Смилтене, Цесисе, Мадоне, Гулбене, Алое, Малте, Алуксте, Прейли, Аглоне и Краславе..

Он приспособлен для езды как по городу, так и по труднопроходимым дорогам в сельской местности.

У новых машин четырехколесный привод и автоматическая коробка передач, он оснащен носилками нового типа, которые можно трансформировать под нужды пациента, и креслом, к которым можно прицепить дополнительные колеса, если пациента приходится катить по неровной поверхности.

Общие расходы на машины составили 2,85 миллиона евро.

В этом году планируется заключить договор на покупку еще как минимум 103 единиц оперативного транспорта. Сейчас только 91 машина из всех, что есть в распоряжении "неотложки", имеет возраст меньше семи лет.

Каждый день на вызовы по всей Латвии выезжает до 195 бригад "неотложки", выполняя за сутки около 1000 рейсов. За год средняя машина неотложной помощи проезжает 60 000 километров, в некоторых местах — более 100 000 километров.