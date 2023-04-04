Для электросамокатов Bolt по ночам с пятницы до воскресенья ограничат максимальную скорость

Максимальная скорость движения электросамокатов, доступных через шеринговую площадку Bolt, по ночам в выходные дни будет снижена с 25 до 20 километров в час, сообщили в Bolt.

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Скорость электросамокатов будет снижена в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье с 22.00 до 05.00.

Целью изменений является предотвращение аварий и обеспечение безопасности всех участников дорожного движения.

Ограничения скорости в городах вступят в силу в пятницу, 7 апреля.

Старший операционный специалист Bolt в Латвии Герда Кивлениеце утверждает, что скорость является одним из основных элементов безопасного движения, поэтому и было принято такое решение.

В местах, где ранее было принято ограничение скорости в 15 километров в час, оно продолжит действовать. В остальные дни недели максимальная разрешенная скорость для самокатов Bolt составляет 25 километров в час.

Кивлениеце поясняет, что в прошлом сезоне в Эстонии уже были введены ограничения скорости, и накопленный опыт позволяет сделать вывод, что количество потенциальных травм может быть сокращено до 20%. Скорость во многом определяет, произойдет ли дорожно-транспортное происшествие и насколько серьезными будут его последствия. Дополнительным фактором является плохая видимость в ночное время, поэтому Bolt напоминает, что передвигаться нужно только по освещенным улицам, чтобы водитель самоката мог вовремя заметить ямы или другие неровности дорожного покрытия.

Ограничения скорости будут вступать в силу автоматически каждые выходные, причем эта новость коснется абсолютно всех городов — не только Риги, но и региональных городов, где доступны самокаты Bolt.

Bolt напоминает, что управление самокатов запрещено в состоянии алкогольного или иного опьянения, а также нельзя передвигаться вдвоем на одном самокате — такое поведение очень опасно и противоречит правилам аренды самокатов Bolt, а также запрещено в соответствии с изданными Кабинетом министров правилами дорожного движения. При накоплении неоднократных замечаний клиенту может быть отказано в дальнейшем использовании самокатов Bolt.