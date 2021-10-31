Для лечения коронавирусных пациентов Латвия получила партию медоборудования из Венгрии

В выходные дни Латвия продолжила получать направленную странами ЕС помощь для борьбы с пандемией Covid-19.

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Ранее уже сообщалось, что Клиническая университетская больница Паула Страдиня в субботу получила из Финляндии 6 аппаратов искусственной вентиляции легких.

В воскресенье Государственная пожарно-спасательная служба сообщила, что Латвия через механизм поддержки ЕС получила медицинское оборудование из Венгрии.

"На склад Министерства обороны из Венгрии доставлена партия груза для наших больных Covid-19. Завтра военнослужащие доставят ее в латвийские больницы. Работаем вместе Министерством здравоохранения и нашими медиками", - сообщил министр обороны Артис Пабрикс.

В Минздраве пояснили, что из Венгрии в Латвию прибыла партия перфузионных шприцевых насосов. В течение недели они будут доставлены в больницы.

AM noliktavās tika saņemta Ungārijas palīdzības krava mūsu kovid slimniekiem. Rīt mūsu karavīri to nogādās Latvijas slimnīcās. Strādājam kopā ar Veselības ministriju un mūsu mediķiem. Atgādinu tiem, kas nav vakcinējušies - vakcinējieties! Lai šī palīdzība nav jāizmanto jums. pic.twitter.com/Ey7z1hVx3r — Artis Pabriks (@Pabriks) October 31, 2021



Чтобы увеличить пропускную способность больниц в соответствии с прогнозируемым уровнем госпитализации в ближайшие недели, во вторник, 26 октября, правительство Латвии решило запросить помощь у ЕС.

Согласно информации, представленной в отчете, подготовленном Министерством здравоохранения, Латвии необходимы 363 монитора жизненных функций пациентов, 32 станции контроля жизненных функций пациентов, совместимые с мониторами жизненных показателей, 120 устройств искусственной вентиляции легких (с неинвазивной и инвазивной функцией, предпочтительно со встроенной турбиной, со скандинавским гнездом разъема), 450 перфузионных шприцевых насосов, 181 высокопроизводительное аспирационное устройство и многое другое.

Учитывая, что Латвия также столкнулась с проблемой человеческих ресурсов во время кризиса, планируется запросить поддержку ЕС для предоставления дополнительных бригад врачей и медицинского персонала для расширения возможностей лечения пациентов с Covid-19, подчеркивается в сообщении.

Национальным контактным пунктом Механизма гражданской защиты ЕС (UCPM) в Латвии является Государственная пожарно-спасательная служба, которая обеспечивает выполнение функций круглосуточного контактного пункта, включая обмен информацией с Координационным центром реагирования на чрезвычайные ситуации (ERCC).