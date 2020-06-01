Для малозащищенных слоев населения будет закуплено 400 000 масок
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

На этой неделе в электронной системе закупок будет объявлена закупка 400 000 защитных масок для малозащищенных слоев населения, сообщила на вебинаре Центра защиты прав потребителей директор департамента внутреннего рынка Министерства экономики Инга Апсите.

Эти маски через Министерство благосостояния и самоуправления будут раздаваться малозащищенным группам населения, сказала Апсите.

Она добавила, что несколько латвийских производителей планируют в ближайшее время начать производство медицинских масок для лица.

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LETA

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Центр защиты прав потребителей
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