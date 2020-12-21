Для многих молодых врачей работу в отделении Covid-19 не засчитают к резидентуре

На данный момент в Риге и Рижском регионе для борьбы с Covid-19 в больницах не хватает медсестер, помощниц медсестер и санитаров. В свою очередь, в регионах более остро ощущается нехватка сертифицированных врачей. При этом у проходящих резидентуру молодых специалистов в условиях пандемии появилась еще одна проблема, рассказал в передаче "900 секунд" телеканала TV3 глава Ассоциации молодых врачей Латвии Артурс Шиловс.

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Дело в том, что те месяцы, в которые начинающему врачу приходится работать не по профильной специальности, так как он вынужденно перенаправлен на работу с больными Covid-19, не засчитываются во время резидентуры.

"Например, в моей резидентуре в радиологии не предусмотрено, что я какое-то время могу работать в отделении терапии или инфекционных заболеваний. То же самое и с резидентами-хирургами. Это значит, что, если я, например, 3-4 месяца проведу там [в отделении, занимающемся больными Covid-19, — прим. ред.], то, к сожалению, придется продлить срок резидентуры, потому что это не соответствует выдвинутым параметрам компетенции, которые должны быть освоены в рамках моей резидентуры. К сожалению, такое уже происходит и на международном уровне — многие резидентуры сейчас приостановлены, заморожены", — рассказал Шиловс.

В свою очередь, старший врач карантинного отделения №80 больницы имени Страдиня Карлис Раценис рассказал Латвийскому телевидению, что большая часть мест в больницах заполнена. "Мы находимся в ситуации большого медицинского кризиса, и в ближайшее время будет только хуже", — пояснил Раценис.

Болеет и персонал больниц, поэтому ситуация очень серьезная. По его мнению, нужно готовиться к резкому скачку заболеваемости.

"Каждый день мы все ближе к медицине военного времени, и числа на прошлой неделе пугают меня еще больше. Что произойдет в Рождество и в Новый год? У медработников это время не будет ни тихим, ни спокойным. У нас готовы списки врачей-резервистов, которые выйдут на работу, если мы не будем справляться", — рассказал Раценис.