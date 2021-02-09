Для мотивации колеблющихся латвийцев вакцинировать могут лидеров общественного мнения

В контексте вакцинации от Covid-19 Министерство здравоохранения не исключает возможности вакцинации лидеров мнений, чтобы подать положительный пример другим и побудить колеблющиеся группы населения к вакцинации, говорится в рассмотренном на заседании правительства сообщении Минздрава "О подлежащих приоритетной вакцинации группах лиц".

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Для повышения мотивации людей может быть организована вакцинация лидеров общественного мнения, или "посланцев" вакцинации. Это люди, имеющие особые заслуги перед обществом, лидеры различных неправительственных организаций и люди, к которым прислушиваются и доверяют определенные общественные группы.

Согласно сообщению, в настоящее время планируется, что в первую группу вместе с 35 684 медицинскими работниками войдут и пациенты, которым по решению врача требуются серьезные медицинские манипуляции, например, онкологические или по трансплантации органов.

Вторая группа будет включать 19 598 сотрудников и клиентов центров социального ухода, а также должностных лиц, вакцинация которых необходима для обеспечения национальной безопасности и непрерывности деятельности государства.

Третья группа будет состоять из 187 700 пожилых людей от 70 лет и старше. В эту группу также войдут 166 000 человек с хроническими заболеваниями, такими как злокачественные новообразования, хроническая болезнь почек, синдром Дауна, сахарный диабет, бронхиальная астма, тяжелая артериальной гипертензия, заболевания печени, иммунодефицит.

Кроме того, в третью приоритетную группу, подлежащую вакцинации, также войдут люди, проживающие в одном доме с детьми с определенными хроническими и иммуносупрессивными заболеваниями, а также люди, ухаживающие за тяжелобольными дома.

Следующая группа, которая получит вакцины во втором квартале этого года, будет включать 50 904 работника образования, 17 929 сотрудников оперативных служб, 8 500 полицейских, 2500 пограничников, 1043 сотрудника Службы государственных доходов и 3000 сотрудников Государственной пожарно-спасательной службы.

В эту группу также войдут 2223 сотрудника Управления мест заключения и 324 сотрудника Государственной службы пробации, 139 сотрудников Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, 11721 представитель Национальных вооруженных сил и Земессардзе.

Затем последует вакцинация в специальных учреждениях, включая приюты и тюрьмы. Позже — в третьем квартале — прививки получат 27 325 служащих приоритетных отраслевых учреждений, 1229 священнослужителей и служащих религиозных организаций.

В этот период вакцина также будет доступна сотрудникам предприятий, которые встречаются с большим количеством людей, сотрудникам в больших командах, которые должны работать вместе, и сотрудникам важнейших компаний в экономике.

В третьем и последнем квартале этого года прививку могут получить все остальные жители Латвии.