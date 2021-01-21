Для нужд центров соцухода закупят оксиметры, работников будут регулярно проверять на Covid-19
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Рабочая группа при министерстве финансов поддержала закупку оксиметров для нужд центров социального ухода, а правительство одобрило решение регулярно проверять работников этих учреждений на Covid-19, сообщает LETA.

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Оксиметры станут обязательными в центрах социального ухода как предупреждающее средство, чтобы работники могли своевременно констатировать риск для здоровья у клиентов, сказал советник министра благосостояния Янис Зариньш.

Кроме того, рабочая группа утвердила предложение Минблага компенсировать половину затрат центров социального ухода на средства индивидуальной защиты и дезинфекции. Это относится в том числе к организациям, обеспечивающим уход на дому, групповые квартиры и приюты. Все эти решения должно утвердить правительство.

Правительство на этой неделе утвердило другое предложение Минблага - регулярно проверять работников центров соцухода и тому подобных организаций на Covid-19. Анализы будут проводиться раз в два или четыре дня.

Минблаг выступал за ежедневные проверки, но эксперты Министерства здравоохранения указали, что ежедневный забор анализов из носа может травмировать слизистую носа и негативно повлияет на самочувствие работников. Поэтому ведомства сошлись на проверках не чаще чем раз в два дня и не реже раза в четыре дня.

В государственных, муниципальных и частных центрах социального ухода работают 8056 человек, им в среднем в месяц потребуется 103 000 тестов. Это будет стоить около 523 000 евро, указали в Минздраве.

Как уже сообщалось, в конце 2020 года и начале 2021 года коронавирус начал распространяться в центрах социального ухода и пансионатах. Новая консервативная партия (НКП) 20 января заявила, что если Минблаг не достигнет существенного улучшения ситуации в пансионатах, то партия потребует отставки министра благосостояния Рамоны Петравичи (KPV LV).

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