Для обеспечения массовой вакцинации от Covid-19 будет создано специальное бюро
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Для обеспечения массовой вакцинации от Covid-19 будет создано специальное бюро, сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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Он отметил, что эпидемиологическая ситуация в стране по-прежнему является серьезной. "Мы пока не можем позволить себе расслабиться", — подчеркнул Кариньш.

Премьер-министр сообщил, что во вторник на совместном заседании правительства и совета по кризисному управлению было заслушано видение нового министра здравоохранения Даниэля Павлютса о том, как организовать массовую вакцинацию от Covid-19.

"Будет специальное бюро, единственная задача которого будет заключаться в ежедневной организации и управлении процессом вакцинации", — сообщил Кариньш.

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LETA

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LETA

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Коронавирус Вакцинация Даниэл Павлютс Кришьянис Кариньш
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