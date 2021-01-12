Для обеспечения массовой вакцинации от Covid-19 будет создано специальное бюро, сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Он отметил, что эпидемиологическая ситуация в стране по-прежнему является серьезной. "Мы пока не можем позволить себе расслабиться", — подчеркнул Кариньш.

Премьер-министр сообщил, что во вторник на совместном заседании правительства и совета по кризисному управлению было заслушано видение нового министра здравоохранения Даниэля Павлютса о том, как организовать массовую вакцинацию от Covid-19.

"Будет специальное бюро, единственная задача которого будет заключаться в ежедневной организации и управлении процессом вакцинации", — сообщил Кариньш.