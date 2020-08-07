Для однокурсников дистанция не обязательна: Министерство образования дало рекомендации вузам

Министерство образования опубликовало основные принципы, по которым в новом учебном году будут работать вузы и колледжи. Должны соблюдаться четыре основных правила — информирование, дистанцирование, гигиена и наблюдение за состоянием здоровья.

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Обучение будет проходить очно, но некоторые курсы могут быть удаленными, если иначе не получается обеспечить дистанцию и если сохраняется риск заражения. В случае, если заболеваемость увеличится, студентов и преподавателей могут обязать носить маски или перенести часть занятий в удаленный формат.Удаленное обучение будет также для тех иностранных студентов, которые не смогли приехать.

Работники и учащиеся должны быть проинформированы об индивидуальных мерах профилактики и о том, что делать, если у них появятся симптомы Covid-19, а также если он будет подтвержден. Информация об эпидемиологических правилах должна появиться на сайте вуза. Вуз должен назначить ответственного, который будет следить за соблюдениями правил. Должен быть разработан план действий на случай частичного или полного перехода на удаленное обучение.

Студенты и преподаватели с признаками заболевания дыхательных путей не должны приходить на занятия, а если симптомы появятся на занятиях — идти домой, и возвращаться к работе или учебе только после консультации с врачом. Если у двух и более студентов или работников вуза появились симптомы, нужно действовать в соответствии с правилами по ограничению инфекционных заболеваний, существующих в этом учебном учреждении. Если у кого-то из них констатирован коронавирус, далее следует действовать в соответствии с указаниями Центра профилактики и контроля заболеваний.

Между учениками одной группы или курса дистанция 2 метра может не соблюдаться, во всех остальных случаях это обязательное требование. Поэтому вуз должен продумать, как обеспечить соблюдение дистанции в гардеробе, в коридорах и других местах общего пользования. Необходимо разместить на видном месте напоминания о соблюдении дистанции и о мобильном приложении "Останови Covid".

Помещения должны регулярно проветриваться и мыться с дезинфицирующими растворами. У учащихся и работников учреждения должна быть возможность соблюдать гигиену рук, в том числе с использованием дезинфектора.

Студенческие общежития тоже должны регулярно проветриваться и мыться и обеспечить наличие дезинфекторов. Жильцы должны быть информированы об актуальной эпидемиологической ситуации в стране. Если там находятся иностранные студенты, в течение 14 дней после приезда у них должна быть возможность самоизолироваться, в том числе должен быть обеспечен отдельный санузел и возможность питаться отдельно от других. В общих помещениях стоит появляться только по необходимости, максимально стараясь соблюдать дистанции.

Программы студенческого обмена не отменяются, но нужно следить за актуальной ситуацией с пандемией. Студенты должны быть вовремя информированы о своих возможностях, в том числе о возможности частично или полностью учиться по обмену удаленно.

Практику в зависимости от эпидемиологической ситуации студенты могут проходить как непосредственно присутствуя, так и удаленно, при этом должны соблюдаться меры предосторожности. Если там, где студент проходит практику, констатирован коронавирус, вуз должен быть проинформирован.