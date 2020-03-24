Для ограничения Covid-19 по выходным будут закрыты торговые центры, кроме продуктовых магазинов, аптек и строймагазинов

Кабинет министров принял решение временно закрыть все спортзалы, а также запретить работу торговых центров по выходным. Это сделано с целью ограничить распространение коронавируса, объяснил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

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Работать будут аптеки, магазины продуктов, ветеринарные магазины, магазины оптики, а также магазины строительных и садовых товаров.

В связи с распространением Covid-19 в Латвии до 14 апреля объявлено чрезвычайное положение, которое предусматривает ряд строгих мер по ограничению распространения вируса.

Так, прекращен очный процесс обучения во всех других образовательных учреждениях. С 13 марта обучение проводится удаленно.

Временно прекращаются все занятия образования по интересам и спортивных секций.

Также отменены и запрещены все публичные мероприятия, собрания, шествия и пикеты численностью свыше 200 человек.

Туроператорам поручено по возможности перенести запланированные и не планировать новые туристические поездки в охваченные Covid-19 страны и регионы. В пределах возможностей учреждениям и предприятиям поручено отменить, перенести и не планировать также рабочие поездки и командировки в эти регионы.

Правительство призывает всех латвийцев воздержаться от зарубежных поездок.

Людям, которые вернулись из затронутых Covid-19 стран и регионов, а также контактировавшим с ними лицам необходимо соблюдать особые меры предосторожности, в том числе в течение 14 дней следить за состоянием своего здоровья, два раза в день измеряя температуру тела.

Людям, у которых появились симптомы острой инфекции дыхательных путей — насморк, кашель, воспаление горла, повышение температуры тела, нарушения дыхания — следует немедленно обращаться за помощью по телефону 8303.

Также людей, вернувшихся из регионов распространения Covid-19, настоятельно просят не подвергать риску инфицирования окружающих, сокращая прямые контакты — не принимать гостей, не посещать общественные места, учреждения, не ходить на работу, по возможности не пользоваться общественным транспортом. Для покупки продуктов питания и других товаров первой необходимости рекомендуется пользоваться доставкой, избегая прямого контакта с сотрудником доставки, или просить об этом близких и друзей, которые должны оставить пакет с продуктами у дверей.