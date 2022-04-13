Для охраны исчезающих птиц на три месяца закрыто для посетителей устье Гауи
Foto: Oļegs Miziņenko/Privātais arhīvs

Для восстановления популяции исчезающего вида птиц – малых крачек – Управление по охране природы на три месяца закроет выход к устью Гауи у Царникавы. Об этом сообщается на странице Адажского самоуправления в Facebook.

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Устье Гауи будет закрыто с 1 мая по 31 июля: в это время нужно будет выбирать другие зоны и маршруты для отдыха и прогулок по пляжу. Жителей просят особенно следить за тем, чтобы собаки не пересекали огороженную территорию, и с пониманием и ответственностью относиться ко временным ограничениям.

По информации, собранной Управлением по охране природы, сейчас в Латвии гнездится всего 70-100 пар малых крачек, и их число продолжает сокращаться. Малая крачка - исчезающий вид птиц, гнездящихся на пляжах Латвии.

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