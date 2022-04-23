Для охраны рижских заповедников и дюн установят камеры видеонаблюдения

Для охраны столичных природных заповедников и дюн Департамент жилья и окружающей среды Рижской думы планирует закупить и установить пять переносных камер видеонаблюдения.

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Общие расходы на проект могут превысить 74 000 евро. В четверг, 21 апреля, Комитет Рижской думы по финансовым и административным делам одобрил получение в Государственной казне займа на сумму 63 474 евро. Окончательное решение еще должно быть принято на заседании думы.

"Большое преимущество этих камер видеонаблюдения в том, что они портативные: чтобы максимально эффективно фиксировать правонарушения, мы сможем переносить камеры, и таким образом реагировать на жалобы жителей по поводу заездов в зеленые зоны, их порчи, выбрасывания там мусора", — говорит исполняющий обязанности директора департамента Эдийс Пелшс.

В Риге пять особо охраняемых территорий — природный парк "Пиеюра", природные заповедники "Яунциемс", "Вецдаугава" и "Кремери", а также геологический и геоморфологический природный памятник "Дюны Буллю".

Общая площадь охраняемых территорий в Риге составляет 2552 гектара. На этих территориях находятся леса, лесистые прибрежные дюны и другие охраняемые Европейским Союзом биотопы.

На данных территориях запрещено передвижение (в том числе остановка и стоянка) механических транспортных средств, включая автомобили, трактора, мотоциклы, трициклы, квадроциклы, мопеды и снегоходы, за исключением случаев, когда передвижение транспортных средств связано с хозяйственным обслуживанием территорий, надзором за ними или выполнением задач обороны государства.

Кроме того, на этих территориях находится лесной массив, и в соответствии с Законом "О лесе" передвигаться в муниципальном лесу на транспортных средствах разрешается только по дорогам или естественной проезжей части, кроме случаев, когда передвижение необходимо для выполнения задач охраны леса, обороны государства либо обеспечения общественной безопасности, а также для выполнения работ по уходу за лесом.

На практике, однако, люди заезжают на эти территории на транспортных средствах, уничтожая природные ценности. То же самое касается зеленых зон и лесов, где некоторые жители к тому же выбрасывают мусор, загрязняя природу.

Цель проекта — фиксировать нарушения, такие как заезды в дюнную зону и лес, выбрасывание там отходов, чтобы передавать эти сведения муниципальной полиции, а также повысить эффективность работы за счет использования технических средств и бесконтактных решений.