Для перевода школ на латышский не хватает учителей: 116 не прошли проверку на знание языка

В школах не хватает 645 педагогов, причем 116 педагогов не могут работать из-за недостаточного знания латышского языка, пишет портал Lsm.lv.

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В школах не хватает 645 учителей, в детских садах — еще 100. Больше всего не хватает учителей латышского языка, особенно в школах нацменьшинств. Много вакансий образовалось и из-за того, что учителя в школах нацменьшинств не владели латышским языком на достаточном уровне.

20 таких случаев было в детских садах Даугавпилса. Некоторые воспитатели перешли в статус помощника педагога или няни, поскольку для них языковые требования ниже.

"Сейчас у нас есть информация о том, что в детских садах самоуправления есть четыре педагога, чей уровень латышского языка нужно улучшать очень сильно. Но их, во-первых, некем заменить, во-вторых, Центр госязыка не проходил с проверкой и не поручил их отстранить, как этого требует закон", — рассказала Марина Исупова, глава Управлению по образованию Даугавпилса.

Пока проверка не пришла, они будут работать. В школах ситуация получше, но не идеальна. "Конечно, все не идеально. Абсолютно свободно языком мало кто владеет. Но где мы возьмем других?" — спрашивает Исупова.

Центр госязыка проверил уже несколько сотен педагогов, и у 116 знания оказались недостаточными. 35 учителей отстранены, 57 уволены и 24 находятся на переходящем больничном.

Сколько учителей решили уволиться сами, не дожидаясь проверки, информации нет. Поскольку в первую очередь в 2023 году реформа затронет первые, четвертые и седьмые классы, тех педагогов, которые лучше говорят по-латышски, попробуют перевести именно в эти классы.

В следующем учебном году это коснется вторых, пятых и восьмых классов, а с 2025 года учиться полностью на латышском должны будут все.

"Я думаю, что самая большая проблема будет через три года, когда полностью перейти на латышский должны будут все. Сейчас ищутся решения", — рассказала представитель Латвийского союза самоуправлений Инара Дундуре.