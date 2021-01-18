Для первых вакцинированных против Covid-19 медиков начинается второй этап вакцинации

Сегодня вторую дозу вакцины против Covid-19 начнут получать медики, получившие первую дозу в конце прошлого года. Согласно данным Национальной службы здравоохранения, в субботу в Латвии вакцины против Covid-19 получили 644 человека, а общее число вакцинированных лиц достигло 15 620 человек.

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По словам представителя Министерства здравоохранения Оскара Шнейдерса, второй этап вакцинации будет проходить в тех же больницах, где она начиналась, то есть, в трех университетских и семи региональных больницах.

Согласно инструкции, один человек для получения стойкого иммунитета должен получить две дозы вакцины. Дозы, предусмотренные для первоначальной вакцинации, сейчас уже почти израсходованы. Первоначальная вакцинация возобновится, когда Латвия получит новую поставку вакцины.

По данным Минздрава, Латвия на сегодняшний день получила 31 425 доз вакцины против Covid-19. В конце месяца, на неделе с 25 января, планируется получить еще 2400 доз вакцины Moderna. На неделе с 8 февраля запланирована поставка 4800 доз вакцины Moderna, а еще 15 600 доз этой вакцины планируется получить в конце февраля. Однако по поводу всех этих поставок еще не получено подтверждение от производителя.

Кроме того, если до 29 января Европейское агентство лекарственных средств утвердит для использования в Евросоюзе вакцину производства AstraZeneca, Латвия в феврале сможет получить еще более 120 000 доз вакцины против Covid-19.