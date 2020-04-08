Для поддержки сельского хозяйства будет выделено 45,5 млн евро
Foto: LETA

Для уменьшения последствий кризиса в связи с Covid-19 в сельском хозяйстве будет выделено 45,5 млн евро, постановила в среду рабочая группа по поддержке предпринимательства и работающих под руководством министра финансов Яниса Рейрса.

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После утверждения в правительстве эта сумма будет выделена Минземледелия из бюджетной программы "Средства на непредвиденные случаи".

35,5 млн евро из этой суммы планируется выделить для поддержки важнейших сельскохозяйственных производителей, предприятий по переработке сельхозпродукции и пищевой промышленности, предприятий и учреждений, которые оказывают услуги общественного питания в образовательных заведениях.

5 млн евро будут направлены для частичного погашения процентов по кредитам, чтобы обеспечить ликвидность предприятий и сохранить их денежный поток, что позволит успешно реализовать начатые в 2014-2020 годах инвестиционные проекты и снизит финансовое бремя для фермерских хозяйств и сельхозпредприятий.

Еще 5 млн евро будут предусмотрены для доступности фермерам финансовых средств.

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LETA

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LETA

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Янис Рейрс
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