Для подготовки латвийских парашютистов закупят систему за 41 000 евро

Командование безопасности Латвии закупит парашютную систему для обучения парашютистов-студентов за 41 400 евро, сообщается на сайте Управления по надзору за закупками.

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На тендер, объявленный Командованием безопасности, подали заявки два претендента, а предложение фирмы SIA "IT Fly" было признано наиболее подходящим.

Согласно информации на портале Firmas.lv, компания "IT Fly" основана в 2018 году, ее уставной капитал составляет 2800 евро. Оборот рижской компании в прошлом году составил 0,13 миллиона евро, прибыль по итогам года - около 24 000 евро.

В рамках закупки требовалась парашютная система, пригодная для использования в военных целях. Она должна подходить для прыжков HAHO (High Altitude, High Open), HALO (High Altitude, Low Open) с боевой экипировкой и с приземлениями в ограниченных зонах.

Система также должна быть пригодна для использования во время учений для парашютистов с небольшим опытом, позволяя совершать прыжки с парашютами типа "крыло".