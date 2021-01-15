Для получивших прививку от Covid-19 латвийцев могут отменить требование о самоизоляции после контакта с больным

Одним из первых смягчений эпидемиологического режима, которые Латвия может ввести для тех жителей, которые получили прививку от Covid-19, может стать отмена требования о самоизоляции в случае, если человек признан контактным лицом инфицированного коронавирусом. Об этом, как сообщает LETA, 15 января в эфире Латвийского телевидения рассказала председатель правления Госсовета по иммунизации Даце Завадска.

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Согласно прогнозу Завадски, это условие может быть введено уже в течение ближайшего месяца. Впоследствии к этой "льготе" для вакцинированных могут быть добавлены и другие, отметила она в интервью передаче "Утренняя панорама".

При этом она признала, что весенняя вакцинация еще не оставит значительного положительного влияния на процесс борьбы с распространением Covid-19. Завадска считает, что улучшение ситуации можно будет наблюдать с лета.

В четверг в Латвии прививки от Covid-19 получили 1688 человек, а в целом вакцинировано 13 129 человек, сообщает Национальная служба здравоохранения.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс в Twitter выразил удовлетворение результатами вакцинации, отметив, что прививки от Covid-19 получили почти 0,7% населения Латвии.

Латвия на данный момент получила 30 255 вакцин Comirnaty фармацевтической компании Pfizer и BioNTech и 1200 вакцин Moderna, которые предназначены для вакцинации 15 727 человек. Таким образом, в настоящее время использовано 84,5% имеющихся вакцин.