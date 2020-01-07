Для предприятий и политических партий вырастет плата за подачу инициатив на платформе ManaBalss

С 1 февраля предприятиям и политическим партиям надо будет платить больше, если они захотят подать инициативу на платформе ManaBalss, сообщили в организации.

Стоимость подачи инициативы вырастет для малых и средних предприятий до 2000 евро, и для крупных предприятий — до 4900 евро. Мелкие предприятия с оборотом до 2 000 000 евро и менее чем десятью сотрудниками по-прежнему будут платить 1000 евро за инициативу.

Для маленьких политических партий с малым количеством пожертвований — до 1000 членов и не более 100 000 евро в год пожертвований, — подача инициативы обойдется в 2000 евро. Малые партии с большим объемом пожертвований и большие партии должны будут заплатить 4900 за инициативу на ManaBalss.

Организация ManaBalss объясняет рост цен необходимостью уравновесить включенность широкого общества и политических партий в подачу инициатив.

"Организация осознает, что для партий и предприятий подача общественных инициатив является ценным маркетинговым инструментом, поэтому будет только честно, если цифровая демократия Латвии получит с этого равнозначную выгоду", — указано в письме организации.

Платформа ManaBalss позволяет жителям Латвии бесплатно собирать подписи под общественными инициативами. Подача инициатив бесплатна и для политически нейтральных организаций, которые работают на благо общества, указали в организации.