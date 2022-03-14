Для приема украинских детей в частные школы пока есть препятствия

Для зачисления украинских детей в частные школы Латвии по-прежнему существуют препятствия, поэтому необходимо внести изменения в нормативные акты. Об этом в интервью программе "900 секунд" заявил Рудольфс Калванс — президент Латвийской ассоциации руководителей образования (LIVA), директор Сигулдской государственной гимназии.

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Комментируя прием украинских беженцев в латвийские школы, он пояснил, что сейчас самая большая нагрузка приходится на Ригу.

"Волна поддержки еще пытается дойти до отдаленных регионов, до дальних школ", — сказал глава LIVA.

По его словам, есть школы, где на данный момент еще нет украинских беженцев, но есть и учебные заведения и муниципалитеты, которые уже активно работают в этой сфере.

Калванс отметил, что у детей проблем нет, они, скорей, возникают у взрослых. Он также подчеркнул, что в разговорах с коллегами не обозначилась проблема о конфликтах между русскими, латышскими и украинскими детьми и подростками. Однако поступила информация о случаях вандализма, когда со школы были сорваны государственные флаги или повреждены фасады здания.

Калванс считает, что в настоящее время наиболее важными проблемами, которые необходимо решить в отношении украинских детей в школах, является экзамен по государственному языку в 9-м классе, который необходим для получения базового образования. Государственная служба качества образования уже работает над этим вопросом.

Существуют также препятствия для зачисления украинских детей в частные школы. Для этого нужно будет вносить изменения в нормативные акты.