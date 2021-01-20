Для привлечения медицинского персонала в Риге Минздрав выделит 3 млн евро
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Министерство здравоохранения выделит 3 млн евро для привлечения дополнительных работников в Службу неотложной медицинской помощи (СНМП), практики семейных врачей и стационары в Риге, сообщила представитель Минздрава Барбара Алите.

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Принято решение ввести новый вид поддержки — денежные компенсации для привлечения медсестер, помощников медсестер, помощников врачей и семейных врачей в Риге, на что будет выделено 2,55 млн евро из Европейского социального фонда и 450 000 евро из госбюджета.

Ведутся все необходимые приготовления, чтобы начать прием заявок в ближайшие недели и обеспечить более эффективное лечение пациентов в ситуациях, связанных с Covid-19 и другими кризисами общественного здравоохранения.

Этот вид поддержки нацелен на привлечение молодых специалистов после получения квалификации, а также стимулирование возвращения в профессию тех специалистов, которые в настоящее время работают в других сферах. Также планируется, что такая поддержка будет способствовать смене поколений в практиках семейных врачей в Риге.

На компенсации смогут претендовать медсестры, помощники медсестер в стационарах, а также помощники врачей в СНМП в Риге.

Компенсации запланированы для 270 медработников.

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LETA

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