Для продолжения поддержки во время кризиса Covid-19 запланированы еще 197,43 млн евро
Foto: Pixabay

Для продолжения поддержки во время кризиса из-за Covid-19 до середины года запланированы еще 197,43 млн евро, сообщили в Минфине.

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Эти средства предусмотрены для поддержки предприятий во время простоя, компенсации зарплат работающих на неполный день и обеспечения потока оборотных средств затронутых кризисом предприятий.

Средства будут выделяться по частям. Планируется, что в четверг правительство примет решение о выделении на меры поддержки 100 млн евро, а решения о выделении остальных почти 100 млн евро будут приниматься по мере необходимости.

По расчетам Минфина, на пособия за простой до середины года может дополнительно потребоваться 89,65 млн евро, на зарплатные субсидии - 29,92 млн евро, на обеспечение оборотных средств - 81,66 млн евро.

Меры поддержки населения и предприятий будут применяться до 30 июня.

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LETA

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LETA

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