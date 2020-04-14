Для проверок работников торговых центров могут организовать выездные пункты

Рассматривается возможность организовать выездные пункты приема анализов на Covid-19 для работников торговых центров, сообщила на пресс-конференции министр здравоохранения Илзе Винькеле.

"Сейчас Центр профилактики и контроля заболеваний обсуждает это с представителями торговли и отраслевой ассоциацией. Мы рассматриваем несколько вариантов, в том числе выездные пункты в крупнейших торговых центрах, чтобы можно было сдать анализы максимально удобно", — сказала министр.

Так как одна из текущих целей состоит в том, чтобы обеспечить относительно высокий уровень тестирования, прежде чем включать новые группы в перечень тестируемых категорий населения, следует подождать около двух дней, когда объемы сдачи анализов могут вновь вырасти до тех, что были до Пасхи, сказала Винькеле.

Она напомнила, что перед пасхальными праздниками каждый день в Латвии проводилось около 1000 тестов, тогда как в минувшее воскресенье — всего 242.

Тем не менее, как указала Винькеле, независимо от дальнейшего развития событий тестирование нельзя навязать, однако "можно было бы тестировать еще проактивнее".

Сегодня было принято решение о включении работников торговли в число тех групп населения, которым государство оплачивает анализы на коронавирус, но пока еще не разработаны конкретные критерии. В настоящее время известно только то, что на анализ работников торговли смогут направить семейный врач или работодатель.