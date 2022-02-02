Для размещения Национального концертного зала рекомендован Дом Конгрессов; Рижская дума готова взяться за проект

Комитет по развитию договорился о том, что для реализации проекта Национального акустического концертного зала более всего подходит Рижский Дом конгрессов. Мэр столицы Мартиньш Стакис (АР!), комментируя это решение, заявил, что город готов строить новый концертный зал.

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Решение — за правительством

Министр культуры Наурис Пунтулис (Национальное объединение) отметил, что реализация проекта акустического концертного зала — это важный приоритет, зафиксированный в правительственной декларации.

"Принятое Комитетом развития решение будет уже третьей попыткой этого правительства приблизить к концертному залу, но, если вспомнить мотивы пьесы Райниса "Золотой конь"- это вдохновляет! Уже в ближайшее время Министерство культуры направит проект в Кабинет министров", — указал Пунтулис.

Каждая из правительственных партий делегировала в Комитет по развитию проекта Национального акустического концертного зала по два своих представителя. На заседании Национальное объединение представляли министр культуры Наурис Пунтулис и член правления объединения Имант Парадникс, "Новое единство" — советник вице-мэра Риги по культуре Интс Далдерис, Attīstībai /Par! — мэр Риги Мартиньш Стакис и депутат Сейма Инесе Войка, Новую Консервативную партию — министр благосостояния Гиртс Эглитис и депутат Сейма Эвита Залите Гроса.

Проект Комиссии по развитию будет отправлен на рассмотрение в правительство, которому и предстоит принять решение.

Рига готова взяться за строительство

Мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что столица готовать построить акустический концертный зал, выразив удовлетворение решением Комитета по развитию проекта.

Идея о создании акустического концертного зала в Доме конгрессов была озвучена в ноябре 2020 года вскоре после того, как Стакис стал мэром.

Мэр столицы считает, что при реализации проекта концертного зала следовало бы действовать также, как и Эстрадой в Межапарке: Рига строит, а государство одалживает деньги. Стакис не исключает, что государство могло бы принять участие в строительстве своим софинансированием, но это зависит от дальнейших переговоров.

Вторая группа вопросов, которые следовало бы обсудить на дальнейших переговорах — компенсация вложений муниципального предприятия Rīgas nami за вложения в разработку проекта обновления Дома конгрессов.

Нынешние расчеты показывают, что нынешние расходы на проект обновления Большого зала и публичной зоны Дома конгрессов составляют неполные 1,2 млн евро. Мэр Риги считает, что при принятии решении о реализации проекта концертного зала в этом месте, государство должно погасить эти расходы Rīgas nami.

Стакис выразил уверенность в том, что Рижское самоуправление сможет занять средства на строительство концертного зала. Близится к завершению выплата кредита за строительство Южного моста. В 2027 году завершится возвращение кредита в размере 250 млн евро, к тому же самоуправление, не превышая лимит кредитных обязательств, сможет занимать все больше и больше средств.

Рижская дума может позволить себе новые кредиты в размере 250 миллионов евро, не увеличивая общий долг самоуправления или государства. Такой суммы хватило бы на необходимый ремонт и строительство мостов, а также на строительство концертного зала, пояснил Стакис.

Он подчеркнул, что самый удобный вариант реализации проекта — Рижская дума строит концертный зал, а затем отдает его в аренду одному из своих структурных подразделений.

Стакис подчеркнул, что до начала пандемии Дом конгрессов был прибыльным. И даже, отказавшись от сомнительных развлекательных шоу, и оставив в программе лишь качественные с художественной точки зрения мероприятия, зал будет востребован и прибылен.

Если правительство поддержит проект создания концертного зала в Доме конгресса, то затем и Рижская дума должна будет принять соответствующее решение. Далее будет объявлен эскизный конкурс и закупки.

"Призрак коммунизма" признан культурным наследием?

В феврале Латвийский союз архитекторов наачад анализировать 36 мест для потенциального строительства в Риге Национального культурного акустического зала.

А летом прошлого года правительство, однако, утвердило проект развития национального конценртного зала на месте здания бывшего Центрального комитета Коммунистической партии на улице Элизабетес 2 (в парке Кронвальда, неподалеку от Дома конгрессов). Сейчас в этом здании находится Международный торговый центр.

Тогдашнее решение правительства, подразумевавшее снос здания, вызвало негодавание у многих архитекторов. Они указали на то, что построенное в 1974 году здание — это яркий пример архитектуры модернизма в странах Балтии, и имеет культурную ценность.