"Для развития Латвии" выдвигает на должность главы VARAM депутата Плешса

Правление партии "Для развития Латвии" выдвигает на должность главы Министерства охраны среды и регионального развития (VARAM) депутата Артура Тома Плешса.

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Выбор партии пал на Плешса, так как он до сих пор работал парламентским секретарем министерства, поэтому лучше всех ориентируется в работе ведомства, сможет обеспечить последовательную реализацию политических инициатив, в том числе закончить работу на административно-территориальной реформе, указали в партии. Его кандидатура будет выдвинута на обсуждение правления “Развитие/За!” на следующей неделе.

“Я хочу заверить, что буду делать всё возможное, чтобы вести Латвию к климатической нейтральности, провести существенные изменения в цифровой сфере и двигаться к уравновешенному региональному развитию”, - сказал Плешс.

Движение "За!" пока не готово комментировать кандидатуру Плешса и обещает сформулировать мнение до понедельника, сказал агентству LETA лидер движения Даниэлс Павлютс.

Партия "Для развития Латвии" сообщает также, что ушедший в отставку министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце оставит должность председателя правления партии.

На должность председателя правления выдвинут депутат Европарламента Ивар Иябс. Он также назначен и. о. руководителя "Для развития Латвии" до момента, когда будет созван съезд для выборов нового председателя.

В свою очередь бывший член "Для развития Латвии" Марис Мичеревскис, рассказавший о том, что Пуце пользовался пропусками на автостоянку депутатов РД, продолжит работу в фракции "Развитие/За!/Прогрессивные" Рижской думы. Об этом сообщил глава фракции Мартиньш Коссович.

Как уже сообщалось, в четверг, 12 ноября, Юрис Пуце подал в отставку с должности министра охраны среды и регионального развития. Он признал, что просил депутатов РД дать ему пропуск на автостоянку думы.