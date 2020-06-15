"Для развития/За!" добивается права голосовать с 16-летнего возраста для граждан Латвии

"Для развитие/За!" призывает местные органы власти разрешить голосование с 16-летнего возраста, сообщила порталу Delfi специалист партии по связям с общественностью Ласма Биндере.

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"В Латвии молодой человек в возрасте 16 лет достаточно зрелый, чтобы работать, платить налоги и отвечать за свои действия по закону, однако в тот момент, когда все идут на выборы, его способность брать на себя ответственность по какой-то причине пропадает", — заявил один из авторов инициативы, депутат Сейма от партии "Для развитие/За!" Артурс Томс Плешс.

Плешс отметил, что в странах, где молодые люди уже получили возможность влиять на будущее своих самоуправлений, а в некоторых случаях даже государства, проведенные исследования показали, что они голосуют так же ответственно, как и избиратели старших возрастов.

"Я убежден, что наша молодежь также готова принимать взвешенные, основательные и важные решения о будущем своих родных регионов", — заявил Плешс.

Данная идея уже обсуждалась на семинаре в комиссии Сейма по госуправлению и самоуправлению. "Для развития/За!" пригласила различных экспертов — в частности, ассоциированного профессора Латвийского Университета Дауниса Ауэрса. Он указал, что на данный момент уже в более чем 20 странах — а это примерно четверть всех демократических стран — голосовать на муниципальных выборах позволено с 16 лет. Некоторые страны, например Австрия, даже позволяют несовершеннолетним участвовать в выборах парламента.

У данной инициативы есть и противники. Например, президент Латвийского совета молодежи Эмилс Аншкейнс отметил, что в Латвии "16-летние ходят в школу, где им необходимо спросить разрешение учителя, чтобы сходить в туалет". Поэтому трудно представить, что подросткам можно доверить создание будущего в государстве, сказал он.

В 2015 году аналогичная инициатива уже подавалась в парламент, но была забракована Сеймом в самом же начале рассмотрения. Если сейчас Сейм одобрит поправки к закону, то они вступят в силу уже к следующим муниципальным выборам, которые пройдут 5 июня 2021 года.