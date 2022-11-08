Для регистрации открылись два новых детских сада в Риге

Рижское самоуправление призывает записывать детей в два новых муниципальных детских сада — Ozoliņš и Dzīpariņš.

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Заявку можно подать электронно через портал Latvija.lv в разделе "Регистрация ребенка на очередь в детский сад" (Bērna reģistrācija pirmsskolas iestāžu rindā). Также можно записаться очно: в Департаменте образования, культуры и спорта Рижской думы, в Центре жителей районов Риги или в загсе.

Если подать заявку до 17 ноября, число подачи заявки будет то, когда подавалась предыдущая заявка, а начиная с 18 ноября — то число, когда получена эта.

В детский сад Ozoliņš на улице Славу, 19, могут пойти 200 детей в возрасте от полутора лет, а в детский сад Dzīpariņš на Рупниецибас, 21 — 100 детей. Группы планируют начать работу в декабре.