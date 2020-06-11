Для рижан объявлен дополнительный набор на бесплатные курсы латышского языка

Рижский центр образования и информационных методик в рамках проекта "Mācāmies latviešu valodu!" приглашает жителей Риги дополнительно записываться на бесплатные курсы латышского языка.

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Цель проекта — обеспечить взрослым жителям Риги, за исключением школьников и безработных, возможность освоить латышский язык на уровне А и В. Латышский язык смогут освоить жители, задекларировавшие свое место жительства в Риге.

Записаться можно с 16 июня до 17 июля с 9.00 до 15.00, позвонив по телефону 67105579 или 67105544.

В настоящее время комплектуется пять учебных групп на осень, учебный процесс будет происходить с 3 августа до 26 ноября. Курсы будут проходить на улице Каниера 15 и только одна группа будет заниматься на улице Базницас 5.